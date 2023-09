Разработка настолки по Ведьмаку поставлена на паузу пока CD Projekt Red создаёт The Witcher 4 ©

Выпуск настольной ролевой игры «Ведьмак» был поставлен на паузу, пока CD Projekt Red работает над The Witcher 4 под кодовым названием Polaris. Разработчик настольных игр R. Talsorian Games объявил о перерыве в августе, но теперь сообщил, что не знает, когда сможет продолжить работу над игрой.

«У нас в Talsorian дела идут хорошо, хотя новости, мягко говоря, разочаровывают», — сказал менеджер и ведущий разработчик Коди Пондсмит. «У нас пока нет точных сроков, так как многие вопросы с CD Projekt Red еще не решены».

Polaris выйдет не раньше 2025 года, поэтому перерыв может быть длительным. Хотя более масштабные детали истории, скорее всего, будут зафиксированы на ранних этапах разработки, позже контент может быть сокращен по нескольким причинам, в результате чего неясно, какие истории на самом деле попадают в основную игру.

Пондсмит сказал, что его история, действие которой происходит между The Witcher 2: Assassin of Kings и The Witcher 3: Wild Hunt, не имеет прямого отношения к Polaris, но Talsorian и CD Projekt Red тесно сотрудничают, чтобы гарантировать, что канон Ведьмака остается последовательным.

«Новый контент, который мы запланировали, не имеет прямого отношения к «Ведьмаку 4», но затрагивает многие части истории «Ведьмака», которые являются неотъемлемой частью всего канона», — сказал он.

Пондсмит углубился в эту тему в первоначальном объявлении:

«Поскольку CD Projekt Red начинает работу над четвертой видеоигрой «Ведьмак», мы сотрудничаем, чтобы гарантировать, что информация между нашими двумя продуктами остается как можно более связанной. У нас было бесчисленное количество встреч, которые длились несколько дней, обсуждая лор Континента и направление франшизы «Ведьмак». Мы пришли к выводу, что в настоящий момент будет чрезвычайно сложно или, вероятно, невозможно продолжать работу на сюжетом TTRPG и при этом поддерживать связь с предстоящими планами CD Projekt Red».

Поклонникам The Witcher TTRPG, возможно, стоит ожидать нового контента, поскольку Пондсмит ясно дал понять в своем сообщении, что игра «не умерла».

Он также сообщил, что возможны небольшие выпуски контента:

«В настоящее время у нас нет никаких планов по выпуску существенного нового контента во время этого перерыва, но мы надеемся, что сможем выпустить бесплатный загружаемый контент на нашем веб-сайте, сосредоточив внимание на хорошо зарекомендовавших себя концепции канона «Ведьмака», которые не будут затронуты «Ведьмаком 4».