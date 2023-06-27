The Witcher 4 и Cyberpunk 2 находятся на разных стадиях разработки в CD Projekt RED ©

Новое интервью, опубликованное GamesIndustry.biz, раскрывает кое-что о CD Projekt RED, в частности, о новой внутренней организации, которая параллельно выполняет различные проекты, включая The Witcher 4, Cyberpunk 2 и другие игры на разных уровнях разработки.

Идея, высказанная менеджером по коммуникациям Михалом Платков-Гилевским, состоит в том, чтобы попытаться распределить работу более организованно и максимально избежать кранча, позволяя при этом более эффективно планировать релизы в ближайшем будущем.

«Все эти проекты находятся на разных стадиях разработки, — пояснил он. — Мы не пытаемся делать все вместе одновременно, потому что это потребует гораздо больше работы», — сказал он. Учитывая, что в работе находится около 5 игр, по известным проектам нужна организация.

Над некоторыми вы работаете полный рабочий день, а другие держите в фоновом режиме, а также распределяете работу между разными командами. Очевидно, что первая игра, которая появится, — это Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, расширение, дата выхода которого уже назначена на сентябрь. Следующей крупной игрой, вероятно, станет новый «Ведьмак», который, вероятно, не появится раньше 2025 года, а сиквелы займут следующие шесть лет.

Продолжение Cyberpunk 2077 может приблизиться к The Witcher 4, но подготовка к производству вряд ли начнется раньше следующего года. Наконец, проект «Хадар» — это новая интеллектуальная собственность, находящаяся в стадии разработки, которая, тем не менее, все еще находится на ранних стадиях планирования.