The Witcher 4 переходит на новый этап разработки

CD Projekt Red официально сообщила, что разработка новой части ведьмачьей саги под кодовым названием Project Polaris перешла в полную стадию производства. Об этом заявил Себастьян Калемба, гейм-директор проекта, отметив важность предстоящих задач и выразив уверенность в команде, работающей над созданием новой игры.

Я рад сообщить, что Project Polaris вошел в фазу полномасштабного производства!

— написал Калемба

The Witcher 4 станет началом новой трилогии, и студия планирует выпустить три крупных проекта в течение шести лет после релиза этой игры. Учитывая прошлые ошибки с Cyberpunk 2077, разработчики уже сейчас интегрируют улучшенные инструменты для внутреннего тестирования и отладки, чтобы избежать технических проблем. CD Projekt Red обещает, что уроки предыдущих проектов помогут им создать уникальный и проработанный игровой опыт.

Разработчик отметил, что несмотря на все трудности они готовы к любым предстоящим вызовам. Калемба уверен, что в его команде находятся талантливые и трудолюбивые люди, которые смогут подарить геймерам действительно уникальную и масштабную RPG.

Теперь не останавливаться! Оставайтесь с нами, чтобы узнать, что будет на другой стороне медали!

— добавил разработчик.

Игра будет разрабатываться на Unreal Engine 5, что обещает невероятный уровень графики и реализма. Она также станет первым проектом новой саги, которая будет отличаться от сюжетной линии The Witcher 3: Wild Hunt. Точная дата релиза пока не объявлена, но судя по активным темпам разработки есть все шансы увидеть его раньше The Elder Scrolls 6.