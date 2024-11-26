The Witcher 4 переходит на новый этап разработки

CD Projekt Red официально сообщила, что разработка новой части ведьмачьей саги под кодовым названием Project Polaris перешла в полную стадию производства. Об этом заявил Себастьян Калемба, гейм-директор проекта, отметив важность предстоящих задач и выразив уверенность в команде, работающей над созданием новой игры.
Я рад сообщить, что Project Polaris вошел в фазу полномасштабного производства!
— написал Калемба
The Witcher 4 станет началом новой трилогии, и студия планирует выпустить три крупных проекта в течение шести лет после релиза этой игры. Учитывая прошлые ошибки с Cyberpunk 2077, разработчики уже сейчас интегрируют улучшенные инструменты для внутреннего тестирования и отладки, чтобы избежать технических проблем. CD Projekt Red обещает, что уроки предыдущих проектов помогут им создать уникальный и проработанный игровой опыт.
Разработчик отметил, что несмотря на все трудности они готовы к любым предстоящим вызовам. Калемба уверен, что в его команде находятся талантливые и трудолюбивые люди, которые смогут подарить геймерам действительно уникальную и масштабную RPG.
Теперь не останавливаться! Оставайтесь с нами, чтобы узнать, что будет на другой стороне медали!
— добавил разработчик.
Игра будет разрабатываться на Unreal Engine 5, что обещает невероятный уровень графики и реализма. Она также станет первым проектом новой саги, которая будет отличаться от сюжетной линии The Witcher 3: Wild Hunt. Точная дата релиза пока не объявлена, но судя по активным темпам разработки есть все шансы увидеть его раньше The Elder Scrolls 6.
Давно пора
Эх, зря они свой движок забросили.
Плюсую. Но он был слишком затратным в плане человеческого ресурса.
"Калемба уверен, что в его команде находятся талантливые и трудолюбивые люди"
То есть он не знает, а тупо надеется?
Спец по повесточке не зря ест хлеб, смотрю.
Неужели наконец-то дадут сыграть за утопца?! да ещё и целая трилогия
Жду даже больше, чем ГТА 6.
Согласен !
Для меня Ведьмак-3 был последним.
Написали бы сразу, какого пола будет главный герой и с каким местоимением, чтобы сразу кинуть в чёрный список повесточное овно! Надеюсь, что мы продолжим играть за нормального ведьмака - натурала.