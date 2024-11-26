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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 543 оценки

The Witcher 4 переходит на новый этап разработки

Gutsz
Новости

CD Projekt Red официально сообщила, что разработка новой части ведьмачьей саги под кодовым названием Project Polaris перешла в полную стадию производства. Об этом заявил Себастьян Калемба, гейм-директор проекта, отметив важность предстоящих задач и выразив уверенность в команде, работающей над созданием новой игры.

Я рад сообщить, что Project Polaris вошел в фазу полномасштабного производства!

— написал Калемба

The Witcher 4 станет началом новой трилогии, и студия планирует выпустить три крупных проекта в течение шести лет после релиза этой игры. Учитывая прошлые ошибки с Cyberpunk 2077, разработчики уже сейчас интегрируют улучшенные инструменты для внутреннего тестирования и отладки, чтобы избежать технических проблем. CD Projekt Red обещает, что уроки предыдущих проектов помогут им создать уникальный и проработанный игровой опыт.

Разработчик отметил, что несмотря на все трудности они готовы к любым предстоящим вызовам. Калемба уверен, что в его команде находятся талантливые и трудолюбивые люди, которые смогут подарить геймерам действительно уникальную и масштабную RPG.

Теперь не останавливаться! Оставайтесь с нами, чтобы узнать, что будет на другой стороне медали!

— добавил разработчик.

Игра будет разрабатываться на Unreal Engine 5, что обещает невероятный уровень графики и реализма. Она также станет первым проектом новой саги, которая будет отличаться от сюжетной линии The Witcher 3: Wild Hunt. Точная дата релиза пока не объявлена, но судя по активным темпам разработки есть все шансы увидеть его раньше The Elder Scrolls 6.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
NikitaMin44

Давно пора

0
Mr. Vemax

Эх, зря они свой движок забросили.

0
Антон Патриарх Логвинов

Плюсую. Но он был слишком затратным в плане человеческого ресурса.

0
Кей Овальд

"Калемба уверен, что в его команде находятся талантливые и трудолюбивые люди"
То есть он не знает, а тупо надеется?
Спец по повесточке не зря ест хлеб, смотрю.

0
GorryAttack
Оставайтесь с нами, чтобы узнать, что будет на другой стороне медали!

Неужели наконец-то дадут сыграть за утопца?! да ещё и целая трилогия

0
Tiktotayou124

Жду даже больше, чем ГТА 6.

0
Mister18r

Согласен !

0
Ded Chelyabinsk

Для меня Ведьмак-3 был последним.

0
vtl7888

Написали бы сразу, какого пола будет главный герой и с каким местоимением, чтобы сразу кинуть в чёрный список повесточное овно! Надеюсь, что мы продолжим играть за нормального ведьмака - натурала.

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