Ведьмак 4 является приоритетом для CD Projekt. Новую Cyberpunk разрабатывают команды в трёх странах

Немногие игры мы ждем так же сильно, как новый Ведьмак. Wild Hunt стала одной из лучших игр и навсегда ввела CD Projekt в число ведущих команд разработчиков. Cyberpunk 2077 оказалась столь же успешной, как показывают финансовые данные. Aftermath взял интервью у Павла Саско, режиссёра следующей игры серии Cyberpunk. Он поднял несколько интересных вопросов.

Новая сага о Ведьмаке является приоритетом для CD Projekt Red, о чем они неоднократно упоминали. Из-за значительных затруднений, сопровождавших разработку Cyberpunk 2077, CD Projekt решила разработать устойчивый метод создания игр. Это сделано для того, чтобы избежать проблем, возникших во время разработки Cyberpunk. Павел Саско также сообщил, что часть команды, создавшей первую часть, в настоящее время разрабатывает новую игру из серии «Ведьмак»..Речь идёт об очень интенсивной работе.

Но это еще не все, ведь, как мы знаем, CD Projekt также работает над следующей Cyberpunk. Ею занимается команда, создающая игру в следующих странах: США, Польша и Канада. Команда в Польше будет состоять из опытных художников, работавших над расширением Phantom Liberty, а команда из Ванкувера обеспечит инженерную поддержку. Однако основной проект строится в Бостоне.

Большинство менеджеров и режиссеров, работавших над Cyberpunk и Phantom Liberty, работают над следующей частью. Некоторые лидеры тоже. Все зависит от потребностей проекта в данный момент времени. Мы хотим убедиться, что вся ДНК сохранилась и будет присутствовать в следующей игре.

Саско также отмечает, что студия хотела бы использовать идею, использованную в дополнении Phantom Liberty, хотя это непростая задача.

В Phantom Liberty есть момент, когда история почти разделяется — эту структуру мы использовали в «Ведьмаке 2», а также в «Крови и вине» в «Ведьмаке 3» — где у вас был разрыв в середине, ведущий к совершенно другим веткам с совершенно разными концовками. Это весьма захватывающе. Мы задаемся вопросом, как нам это реализовать. Потому что, в конечном счете, большинство игроков играют в игру только один раз. Приятно осознавать, что есть и другие вещи, но эти игроки, вероятно, их не увидят. Возможно, они узнают о них от своих друзей. Возможно, они увидят, как кто-то в прессе говорит об этом. В большинстве случаев игроки играют только один раз. Так что это вопрос баланса. Я большой поклонник выбора и последствий. Это вершина ролевых игр.