На создание нового оружия, которое появится вместе с бесплатным апдейтом Witchfire, повлияла Resistance 2

Давненько мы не слышали о Witchfire, шутере от первого лица, в котором смешаны механики roguelike и экстрасенс-шутера. Спустя несколько месяцев после появления игры в раннем доступе Epic Games Store ее разработчики показали в видеоролике следующее огнестрельное оружие.

В бесплатном обновлении, которое выйдет в ближайшие несколько недель, арсенал охотника станет шире - в нем появится смертоносный пистолет, значительно отличающийся от тех, что были доступны с момента запуска. Как видно из ролика, опубликованного в социальных сетях, это своего рода револьвер, пули которого цепляются за тело цели и через несколько секунд взрываются.

Самая интересная деталь об оружии была раскрыта разработчиками в ответ на пост одного из фанатов. Фанат игры прокомментировал видео, заявив, что вид оружия напомнил ему одну из моделей оружия из Resistance 2, знаменитого шутера Insomniac Games, увидевшего свет только на PlayStation 3. Реакция команды разработчиков оказалась неожиданной: они рассказали, что именно HE .44 Magnum послужил одним из источников вдохновения для создания этого орудия смерти.