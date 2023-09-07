Размер одной карты Witchfire примерно равен размеру всего мира The Vanishing of Ethan Carter ©

Witchfire, давно разрабатываемый roguelite-шутер The Astronauts, в этом месяце выходит в ранний доступ. Он будет доступен исключительно на ПК через Epic Games Store (в течение года или около того, прежде чем появится на других платформах), и его директор Адриан Чмиларц ответил на несколько вопросов о планах разработчиков в новом FAQ.

Отвечая на вопрос о "Новая Игра+", он сказал, что команда "склоняется к положительному ответу", хотя в раннем доступе это еще предстоит выяснить. Будут доступны две карты, и они довольно большие. "Размер одной карты примерно равен размеру всего мира нашей предыдущей игры, The Vanishing of Ethan Carter". Конечно, придется ли вам исследовать всю карту за один заход, пока неизвестно.

Несмотря на то, что в игре присутствует ролевая составляющая: инвентарь, история, различные варианты развития событий, раскрытие способностей, а также сюжет, NPC будет не так много. На вопрос о том, придется ли игрокам часто наводить прицел или можно будет полагаться на стрельбу от бедра, Чмиларц ответил так: "ADS увеличивает дальность действия вашего оружия мгновенного попадания. Оно не влияет на метательное оружие, например, арбалет".

"Но при стрельбе от бедра штраф за точность отсутствует. Мы решили, что если вы можете попасть в голову противника от бедра, то вы молодец. Это достаточно сложно и является достойным испытанием, поэтому не нужно никаких дополнительных штрафов". Он также сообщил, что некоторые виды оружия после выхода игры в ранний доступ "получат преимущество от стрельбы от бедра".

Ранний доступ к Witchfire начнется 20 сентября.