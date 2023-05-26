Wo Long: Fallen Dynasty 03.03.2023
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Для Wo Long: Fallen Dynasty вышло обновление 1.08, добавляющее поддержку NVIDIA DLSS 2 и Intel XeSS

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butcher69
Новости

Team Ninja выпустила обновление 1.08 для игры Wo Long: Fallen Dynasty. Согласно примечаниям к выпуску, в новом патче добавлена поддержка DLSS 2 от NVIDIA и XeSS от Intel. Таким образом, игра теперь поддерживает все три технологии масштабирования на ПК (FSR 2.0, DLSS 2 и XeSS).

Обновление от 26 мая также добавляет опцию настроек, позволяющую игрокам выбирать чувствительность для функции "Переключение цели с фиксацией" при использовании мыши для управления. Кроме того, оно содержит многочисленные исправления ошибок.

Как обычно, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

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