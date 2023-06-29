Новый трейлер Wo Long: Fallen Dynasty демонстрирует DLC Битва при Чжунъюан в преддверии релиза ©

Koei Tecmo и Team Ninja выпустили новый трейлер первого DLC для Wo Long: Fallen Dynasty под названием «Битва при Чжунъюане». DLC выйдет завтра на всех игровых платформах и обещает много нового контента, в том числе новые этапы, новый уровень сложности, новый тип оружия, более сложных врагов, которых нужно победить, и многое другое.

Wo Long: Fallen Dynasty в настоящее время доступна для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.

Недавно мы увидели объявление о сотрудничестве с Lies of P и Naraka Bladepoint. В то время как первое все еще довольно загадочно, второе включает в себя два набора брони и будет добавлено с обновлением 1.1, которое выйдет вместе с новым DLC.