Обновление 1.12 для Wo Long: Fallen Dynasty повышает шанс выпадения скрытого фолианта ©

Вышло последнее обновление 1.12 для Wo Long: Fallen Dynasty, которое повышает шансы собрать скрытые фолианты в первом DLC, Battle of Zhongyuan. Согласно примечаниям к патчу, внесенные изменения делают так, что если один из двух скрытых фолиантов, доступных после победы над боссом, уже был получен, вероятность того, что босс сбросит другой фолиант, будет выше.

Другие корректировки также сопровождают увеличение шанса выпадения. Движение врага во время боя теперь будет останавливаться, когда отображается уведомление о получении скрытых фолиантов. Наряду с этим было улучшено поведение камеры при фиксации на Bingcan, увеличена продолжительность Frozen Shot и доля ледяного урона, связанного с оружием, а также улучшена видимость критического удара Demonized Dian Wei.

Кроме того, этот новый патч для Wo Long: Fallen Dynasty также увеличивает шанс выпадения аксессуаров, предоставляемый специальным эффектом «Приоритет выпадения (аксессуары)», а также увеличивает потенциальную редкость выпадающих предметов в сундуках с сокровищами на полях сражений.

Помимо различных улучшений и корректировок, обновление 1.12 для Wo Long также исправляет множество ошибок, повышая производительность игры. Были устранены ошибки, из-за которых отображались несоответствия в отображении авторских прав в режиме «Фото», давался специальный эффект «Урон двумя алебардами» для цестусов и не удавалось зафиксировать игроков на Bingcan.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Wo Long: Fallen Dynasty вместе со своим первым DLC, Battle of Zhongyuan, уже вышла на PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Game Pass, ПК и консолях предыдущего поколения.