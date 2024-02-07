Состоялся релиз полного издания ролевого экшена Wo Long: Fallen Dynasty

Издатель Koei Tecmo и разработчик Team Ninja сообщили о релизе полного издания Wo Long: Fallen Dynasty, объединенную версию игры, включающую базовую игру и три DLC, которая стала доступна PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Microsoft Store и Steam.

Игроков ожидают дополнения "Битва Чжунъюань", "Завоевание Цзяндуна" и "Переворот в Цзинсяне", а также новый контент "Путешествие на тысячу миль". В последнем из них представлены "новые персонажи из армий Цао Цао, Сунь Се и Лю Бэя" с новыми видами оружия, новые этапы, божественные звери, более высокие уровни сложности и дополнительные функции. Кроме того, в игру включено несколько совместных DLC, например, снаряжение и этапы из Nioh 2, Naraka: Blade Point и Lies of P.

Также вчера состоялся релиз свежего патча для игры.