Трейлер коллаборации Lies of P и Wo Long: Fallen Dynasty

Компании Koei Tecmo и Team Ninja сообщили, что анонсированная ранее коллаборация Lies of P с их экшеном Wo Long: Fallen Dynasty будет запущена 27 сентября 2023 года.
Оружие из Lies of P, саблю марионетки и этикет, поклонники получат в бесплатном обновлении.
Wo Long:Fallen Dynasty рассказывает о безымянном солдате ополчения, который борется за выживание в мрачной фэнтезийной версии династии Поздней Руки. Игра является совместным творением продюсеров Team Ninja Фумихико Ясуды (Nioh) и Масааки Ямагивы (Bloodborne).
Повествование следует за героем через уникальную историю, основанную на Троецарствии. Победа над врагами повышает боевой дух и пробуждает в герое особую силу, а игроки принимают вызовы, используя пять фаз боевых стилей. Одним из главных достоинств игры является широкие возможности настройки.
там уже denuvo добавили в Lies of P. так что пусть идут лесом)
Посмотрим на продажи, уже стало всем понятно, что надо качественные игры делать, а не ставить защиту. Из последнего: baldur's gate 3 шикарная игра, никакой защиты - огромные продажи, Immortals of Aveum никакая игра, конские системные требования, потратили деньги воткнули denuvo помогло продажам?
лучше дальше с наракой была я думаю тут будет все плохо