Трейлер коллаборации Lies of P и Wo Long: Fallen Dynasty ©

Компании Koei Tecmo и Team Ninja сообщили, что анонсированная ранее коллаборация Lies of P с их экшеном Wo Long: Fallen Dynasty будет запущена 27 сентября 2023 года.

Оружие из Lies of P, саблю марионетки и этикет, поклонники получат в бесплатном обновлении.

Wo Long:Fallen Dynasty рассказывает о безымянном солдате ополчения, который борется за выживание в мрачной фэнтезийной версии династии Поздней Руки. Игра является совместным творением продюсеров Team Ninja Фумихико Ясуды (Nioh) и Масааки Ямагивы (Bloodborne).

Повествование следует за героем через уникальную историю, основанную на Троецарствии. Победа над врагами повышает боевой дух и пробуждает в герое особую силу, а игроки принимают вызовы, используя пять фаз боевых стилей. Одним из главных достоинств игры является широкие возможности настройки.