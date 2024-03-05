В Steam вышла обновленная демоверсия Wo Long: Fallen Dynasty с улучшениями из Complete Edition

Более года назад разработчики из студии Team Ninja выпустили свой очередной хардкорный ролевой экшен. Wo Long: Fallen Dynasty вышел на ПК и всех актуальных консолях, собрав почти 4 миллиона игроков и разойдясь тиражом в один миллион проданных копий. Недавно было выпущено полное издание игры со всеми выпущенными дополнениями и улучшениями. В честь его релиза разработчики также обновили бесплатную демоверсию игры.

Как сообщают представители Team Ninja, в цифровом магазине Steam вышла совершенно новая демоверсия Wo Long: Fallen Dynasty. Главным отличием от предыдущей пробной версии игры является то, что игроки фактически скачивают последнее актуальное издание игры Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition. В нее были устранены главные технические недочеты на ПК и улучшена визуальная составляющая вместе с балансом геймплея.

Первая демоверсия Wo Long: Fallen Dynasty, вышедшая в феврале 2023 года, разочаровала многих игроков. Выход обновленной демки позволяет игрокам лично убедиться, как в Team Ninja провели работу над ошибками за целый год. Если верить отзывам игроков, оптимизация проекта действительно улучшилась.