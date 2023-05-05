Wolcen: Lords of Mayhem 24.03.2016
7.6 325 оценок

Wolcen Lords of Mayhem получила обновление от 5 мая с исправлением различных ошибок

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monk70
Новости

Разработчик Wolcen Studio сегодня выпустил обновление Wolcen Lords of Mayhem 1.08 для всех платформ. В этом обновлении исправлено несколько ошибок и улучшен игровой процесс. На Xbox это патч 1.1.7.15, а на ПК — номер версии 1.1.7.6.

Разработчики изменили частоту появления конкретных биомов и типов врагов в эндгейм-операциях, чтобы внести некоторый баланс и разнообразие в то, с чем обычно сталкиваются игроки. Некоторые локации, такие как Красные Пустоши, были представлены слишком часто, в то время как другие встречались редко. Среди врагов больше всего встречалась фракция Культа Души, в то время как Культ Ярости и Бандиты встречались реже.

Они также изменили частоту появления второстепенных подземелий в подходящих типах операций. В некоторых средах не порождалось вторичное подземелье, что лишало игрока доступа к торговому святилищу и приводило к преждевременному заполнению инвентаря. Там, где это уместно, теперь всегда должно быть доступно дополнительное подземелье.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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Релизный трейлер ролевой игры Wolcen: Lords of Mayhem к выходу на консолях
Релизный трейлер ролевой игры Wolcen: Lords of Mayhem к выходу на консолях
Комментарии: 3
Ваш комментарий
3Lexas

Разработчики изменили частоту появления конкретных биомов и типов врагов в эндгейм-операциях, чтобы внести некоторый баланс и разнообразие в то, с чем обычно сталкиваются игроки
Выносить или одного врага без малейшего сопротивления, или другого, или третьего.....ух разнообразие то какое

0
X_ray_83

Зато в этой игре графика лучше чем в Diablo 4 за это стыдно уже многим играм должно быть, всяким шляпам с графикой уровня Android !

-2
MadDarkGuard X_ray_83

Ну как говорится, если графика гуано, значит в игре отличная оптимизация и пойдет на любом ведре!!!

0