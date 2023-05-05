Wolcen Lords of Mayhem получила обновление от 5 мая с исправлением различных ошибок

Разработчик Wolcen Studio сегодня выпустил обновление Wolcen Lords of Mayhem 1.08 для всех платформ. В этом обновлении исправлено несколько ошибок и улучшен игровой процесс. На Xbox это патч 1.1.7.15, а на ПК — номер версии 1.1.7.6.
Разработчики изменили частоту появления конкретных биомов и типов врагов в эндгейм-операциях, чтобы внести некоторый баланс и разнообразие в то, с чем обычно сталкиваются игроки. Некоторые локации, такие как Красные Пустоши, были представлены слишком часто, в то время как другие встречались редко. Среди врагов больше всего встречалась фракция Культа Души, в то время как Культ Ярости и Бандиты встречались реже.
Они также изменили частоту появления второстепенных подземелий в подходящих типах операций. В некоторых средах не порождалось вторичное подземелье, что лишало игрока доступа к торговому святилищу и приводило к преждевременному заполнению инвентаря. Там, где это уместно, теперь всегда должно быть доступно дополнительное подземелье.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Разработчики изменили частоту появления конкретных биомов и типов врагов в эндгейм-операциях, чтобы внести некоторый баланс и разнообразие в то, с чем обычно сталкиваются игроки
Выносить или одного врага без малейшего сопротивления, или другого, или третьего.....ух разнообразие то какое
Зато в этой игре графика лучше чем в Diablo 4 за это стыдно уже многим играм должно быть, всяким шляпам с графикой уровня Android !
Ну как говорится, если графика гуано, значит в игре отличная оптимизация и пойдет на любом ведре!!!