Wolcen Lords of Mayhem получила обновление от 5 мая с исправлением различных ошибок ©

Разработчик Wolcen Studio сегодня выпустил обновление Wolcen Lords of Mayhem 1.08 для всех платформ. В этом обновлении исправлено несколько ошибок и улучшен игровой процесс. На Xbox это патч 1.1.7.15, а на ПК — номер версии 1.1.7.6.

Разработчики изменили частоту появления конкретных биомов и типов врагов в эндгейм-операциях, чтобы внести некоторый баланс и разнообразие в то, с чем обычно сталкиваются игроки. Некоторые локации, такие как Красные Пустоши, были представлены слишком часто, в то время как другие встречались редко. Среди врагов больше всего встречалась фракция Культа Души, в то время как Культ Ярости и Бандиты встречались реже.

Они также изменили частоту появления второстепенных подземелий в подходящих типах операций. В некоторых средах не порождалось вторичное подземелье, что лишало игрока доступа к торговому святилищу и приводило к преждевременному заполнению инвентаря. Там, где это уместно, теперь всегда должно быть доступно дополнительное подземелье.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.