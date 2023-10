Культовой нео-нуарной адвенчуре The Wolf Among Us исполнилось 10 лет ©

Большинство поклонников творчества студии Telltale Games явно согласится с тем, что The Wolf Among Us является одной из лучших адвенчур за последние годы. Её производственный путь тесно связан с другой хорошей игрой, под названием The Walking Dead.

В 2011 году компания Telltale Games объявила, что приобрела лицензии на разработку видеоигр по мотивам двух серий комиксов: «The Walking Dead» Роберта Киркмана и «Fables» Билла Уиллингема. Это объявление было сделано примерно в то же время, когда телесериал «Ходячие мертвецы» стал чрезвычайно успешным, в результате чего Telltale сосредоточила большую часть своего первоначального внимания на разработке проекта по вселенной Киркмана в течение 2011 и 2012 годов. Игра была выпущена в апреле 2012 года и имела успех у Telltale. После выпуска «The Walking Dead», компания приступила к работе над вселенной «Fables», но, по словам Джоба Стауффера из Telltale, разработчики боролись с повествованием более полутора лет. В какой-то момент создатели сочли игру скорее комедией, но без особого юмористического содержания и в состоянии, не подлежащем релизу. После этого было решено сплотить команду, чтобы переориентировать The Wolf Among Us, отложив ее выпуск с начала 2012 года на конец 2012 и, в конечном итоге, до октября 2013 года, когда она наконец вышла. Это позволило компании Telltale включить в свою игру механику, оказавшуюся успешной в The Walking Dead.

За музыкальное наполнение проекта отвечал американский композитор Джаред Эмерсон-Джонсон.