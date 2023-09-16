DC отклоняет претензию создателя вселенной Wolf Among Us на общественное достояние - обещает принять "необходимые" меры ©

DC Comics наносит ответный удар по заявлению создателя вселенной «Fables» (в которой и происходят действия The Wolf Among Us) Билла Уиллингема о том, что он отпускает комикс в общественное достояние после разногласий с издателем по поводу споров по контракту, опасений по поводу того, как обрабатывался комикс, и его предполагаемого отсутствия участия в проектах. с участием франшизы.

В заявлении DC о сложной ситуации говорится, что «Fables» и ее история, персонажи и все её элементы принадлежат DC и следовательно, подлежат защите закона об авторском праве. В заявлении опровергаются утверждения Уиллингема о том, что вселенная «Fables» теперь находится в общественном достоянии, и обещают, что DC примет необходимые юридические меры, если их интеллектуальная собственность будет использована не по назначению.

Официальное заявление DC гласит:

«Комиксы и графические романы «Fables», опубликованные DC, а также сюжетные линии, персонажи и элементы в них принадлежат DC и защищены законами об авторском праве США и всего мира в соответствии с применимым законодательством и не находятся в общественном достоянии. DC оставляет за собой все права и предпримет такие действия, которые DC сочтет необходимыми или целесообразными для защиты своих прав интеллектуальной собственности».

Ранее на этой неделе Билл Уиллингем опубликовал шокирующее письмо, в котором рассказал о своем намерении сделать «Fables» бесплатными для публичного использования после того, как заявил, что DC Comics нарушает свои контрактные соглашения относительно данной вселенной и уклоняется от выплаты ему гонораров. Вместо того, чтобы преследовать DC через то, что, вероятно, было бы длительной юридической тяжбой для 67-летнего писателя, он выбрал более мощный вариант, заявив, что, если он не сможет работать с данной вселенной из-за своих проблем с DC, тогда франшиза «Fables» теперь находится в общественном достоянии, и фанаты и другие авторы теперь могут свободно использовать элементы данной вселенной и персонажей из комикса, не беспокоясь о законах об авторских правах.

Поскольку Уиллингем утверждает, что «Fables» теперь находится в свободном доступе, а DC Comics заявляет, что готова предпринять необходимые юридические шаги, чтобы обеспечить защиту своих прав интеллектуальной собственности на комикс, ситуация, скорее всего, станет еще более запутанной. Хотя Уиллингем хотел избежать юридической драмы с издателем, если DC Comics в конечном итоге начнет преследовать тех, кто использует «Fables» в своих собственных материалах, у него может не быть другого выбора, кроме как оспорить право собственности на комикс через судебную систему.