DC отклоняет претензию создателя вселенной Wolf Among Us на общественное достояние - обещает принять "необходимые" меры

Второй сезон полюбившейся игрокам адвенчуры The Wolf Among Us по мотивам комикса Fables. В настоящее время подробностей об игре не известно.

Студия Telltale объявила лишь о том, что во втором сезоне вернутся знакомые персонажи, которых ждет совершенно новая история. Подтверждено участие титульного персонажа, Серого волка, а также его напарницы Белоснежки.