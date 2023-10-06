Несмотря на увольнения, The Wolf Among Us 2 всё ещё находится в разработке ©

Разработчик повествовательных приключений Telltale Games, студия, которая сейчас работает над The Wolf Among Us 2 и которая недавно выпустила The Expanse: A Telltale Series, подверглась увольнениям, которые, по словам одного из бывших сотрудников, повлияли на «большую часть» студии.

Эта новость впервые распространилась через пост на X (ранее Twitter) бывшего кинематографического художника Telltale Джона Хуанга, который сообщил, что эти увольнения произошли в начале сентября.

В заявлении компания Telltale подтвердила, что в компании произошли увольнения, но не уточнила их количество и масштабы. В заявлении также уточняется, что все текущие проекты находится в разработке.

«Из-за текущих рыночных условий нам, к сожалению, недавно пришлось уволить некоторых членов нашей команды Telltale. Мы не отнеслись к этому действию легкомысленно, и наша приверженность рассказыванию историй и поиску новых способов сделать это остается прежней. Мы благодарны всем за преданность делу на этом пути и работаем над тем, чтобы поддержать всех, кто пострадал. Все проекты, находящиеся в настоящее время в разработке, все еще находятся в разработке, и на данный момент у нас нет дальнейших обновлений».