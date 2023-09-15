Создатель Fables объявил вселенную Wolf Among Us общественным достоянием на фоне конфликта с DC ©

Американский автор и художник Билл Уиллингем (Bill Willingham) довольно резко объявил о том, что он передает в общественное достояние комиксы Fables, включая все спин-оффы и персонажей. Это означает, что теперь - во всяком случае, до вынесения решения сторонними юридическими экспертами - любой желающий может создавать любые произведения по вселенной Fables.

"То, что раньше полностью принадлежало Биллу Уиллингему, теперь принадлежит всем и всегда", - написал автор на своем сайте Substack. "Дело сделано, и, как вам скажет большинство экспертов, сделанного не воротишь. Обратный захват не предусмотрен и невозможен".

Вы можете узнать Fables как вселенную, в которой происходит действие игры The Wolf Among Us от Telltale. Это мрачный нуарный сказочный мир, в котором герои сказок на ночь, такие как Белоснежка и Прекрасный Принц живут среди обычных людей.

Уиллингем, похоже, не слишком высокого мнения о работе Telltale, хотя отчасти это связано с тем, что он считает несправедливым отношение к себе со стороны издателя Fables - DC Comics.

В своем подробном отчете Уиллингем рассказывает о различных конфликтах, возникших за 20 лет его сотрудничества с DC Comics. Некоторые из них касались "мелких вопросов", таких как игнорирование его мнения о художниках для новых историй, несвоевременное сообщение или занижение выплат авторских гонораров Уиллингему. Но в последние годы, по мнению автора, DC Comics пыталась "вырвать у меня право собственности на Fables", описывая, как (по его мнению) юристы, ведущие переговоры, пытались тонко передать Fables в собственность DC во время обсуждения контракта на выпуск новых комиксов, посвященных 20-летию сеттинга.

Спойлер

Совсем недавно, во время переговоров, на которых мы пытались урегулировать наши разногласия, сотрудники DC признались, что, согласно их интерпретации нашего издательского соглашения и следующего за ним соглашения о правах на СМИ, они могут делать с этой собственностью все, что захотят. Они могли менять сюжеты и персонажей так, как им заблагорассудится. У них не было никаких обязательств по защите целостности и ценности ИС ни от них самих, ни от третьих лиц (Telltale Games, например), которые хотели бы радикально изменить персонажей, обстановку, историю и предпосылки сюжета (я видел сценарий, который они пытались скрыть от меня в течение нескольких лет). Они также не должны мне никаких денег за лицензирование прав на Fables третьим лицам, поскольку такая лицензия не предполагалась в нашем первоначальном издательском соглашении. По словам Уиллингема, переговорщики DC в конце концов согласились выплатить ему деньги, причитающиеся за лицензирование Fables компании Telltale, но затем "отказались от своих слов", предложив выплатить причитающуюся сумму в качестве "гонорара за консультацию" и тем самым "избежав прецедента признания того, что деньги были причитающимися", а также заключив соглашение о неразглашении, "которое не позволит мне говорить о Telltale или лицензии ничего, кроме хороших слов". По словам Уиллингема, он не может позволить себе судиться с DC из-за их разногласий, и в любом случае "даже выигрыш такого иска потребует смехотворных сумм из моего кармана и лет из моей жизни (мне 67 лет, и у меня нет лишних лет)". Вместо этого он "решил применить другой подход и сражаться с ними на другой арене, вдохновляясь принципами асимметричной войны. Единственное, что в нашем контракте юристы DC не могут оспорить или переиначить в свою пользу, - это то, что я являюсь единственным владельцем интеллектуальной собственности. Я могу продать ее или подарить кому угодно". Я решил отдать ее всем. Если я не смог предотвратить попадание Fables в плохие руки, то, по крайней мере, я могу сделать так, чтобы она попала и во многие хорошие руки. Поскольку я искренне верю, что хороших людей в мире все же больше, чем плохих, я считаю это своей победой. По словам Уиллингема, он давал DC Comics "годы на то, чтобы поступить правильно", в том числе предлагал пересмотреть издательские контракты "с нуля, изложив все в недвусмысленных формулировках", или, в противном случае, "просто разорвать наши контракты, и каждый из нас пойдет своей дорогой", но это было проигнорировано.

Его контракты с DC остаются в силе, что означает, что он не может издавать комиксы Fables, разрешать экранизацию, например, фильм, или лицензировать товар через кого-либо, кроме DC Comics. "И они по-прежнему должны платить мне за книги, которые они издают. И я не собираюсь отказываться от других денег, которые они должны. Так или иначе, я намерен получить свои 50% от тех денег, которые они должны мне уже много лет за игру Telltale и другие вещи".

Однако вы, новый 100%-ный владелец Fables, никогда не подписывали подобных соглашений . К лучшему или к худшему, мы с DC по-прежнему заперты вместе в этом несчастливом браке, возможно, навсегда. А вот вы - нет. Если я правильно понимаю закон (а имейте в виду, что закон об авторском праве - это сплошной беспорядок; он намеренно расплывчат и мутен, и ни один юрист - даже специализирующийся на законах об авторском праве и товарных знаках - не может прийти к единому мнению), вы имеете право снимать фильмы и мультфильмы по Fables, публиковать книги по Fables, производить игрушки по Fables и делать со своей собственностью все, что захотите, потому что это - ваша собственность.