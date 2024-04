Свежие скриншоты раскрывают новые захватывающие сцены The Wolf Among Us 2

Были опубликованы свежие скриншоты игры The Wolf Among Us 2, долгожданного продолжения адаптации комиксов Билла Уиллингема "Басни". Первая часть игры вышла ещё в 2013 году, а полная коллекция из пяти эпизодов была выпущена в 2015 году. Фанаты с нетерпением ждут возвращения к приключениям Бигби Вульфа, так как и первая игра, и комиксы оставили множество нераскрытых возможностей.

В последнем твите от Джеффа Кейли стало известно, что The Wolf Among Us 2 официально находится в процессе разработки в студии Telltale, и вместе с этим были опубликованы новые скриншоты. Ранее было известно лишь о сотрудничестве между Deck Nine и Telltale в создании предварительного сценария и разработке игры. Новые изображения показывают новые диалоговые сцены между Бигби и другими персонажами, а также обновленный пользовательский интерфейс, используемый во время расследования.

Похоже, что The Wolf Among Us 2 ставит Бигби перед новыми захватывающими событиями. Из кратких диалогов и сценариев расследования, показанных на скриншотах, становится ясно, что игроков ждет исследование новой загадки. Учитывая, что сообщение было опубликовано Джеффом Кейли, есть вероятность, что фанаты увидят The Wolf Among Us 2 на Summer Game Fest 2024 или, возможно, на The Game Awards.