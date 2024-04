The Wolf Among Us 2 все еще находится в процессе активной разработки

Компания Telltale Games опубликовала официальное заявление о продолжении работы над игрой The Wolf Among Us 2. Несмотря на опасения фанатов из-за недавних проблем, студия подтверждает, что проект все еще находится в активной стадии разработки.

Telltale также подтвердила свои слова в отчете IGN о внутренней борьбе создателя Life is Strange: True Colors — Deck Nine, которая также работала над сценарием второй части “Волка среди нас”.

[The Wolf Among Us 2] остается в разработке внутри Telltale. Мы ценим наши отношения с Deck Nine и продолжаем искать способы совместной работы.Представитель Telltale Games

The Wolf Among Us — это эпизодическая графическая приключенческая игра, основанная на комиксах Билла Уиллингема “Басни”. Игра была высоко оценена как критиками, так и фанатами. И, несмотря на проблемы, связанные с закрытием студии в 2018 году, Telltale Games “возродилась” и возобновила разработку продолжения.