Создатели Gotham Knights помогают студии Monolith в разработке Wonder Woman..

Для тех, кто не помнит, в декабре 2021 года во время церемонии The Game Awards компания Warner Bros. Games застала многих фанатов врасплох, объявив о разработке игры по мотивам "Чудо-женщины".

Прошли годы, и до сих пор все, что мы имеем об игре, - это простой тизер, который мало что показывает. Никто точно не знает, на какой стадии разработки находится игра, но у нас есть несколько интересных новостей. Как недавно выяснилось из вакансии, WB Games Montreal, студия, создавшая Gotham Knights, оказывает поддержку в разработке Wonder Woman.

" На этой должности вашим первым заданием будет тесное сотрудничество с нашей командой и поддержка команды Monolith Productions в работе над их анонсированной игрой Wonder Woman", - сообщается в вакансии внешнего художника-разработчика.

Согласно старой информации, Wonder Woman будет игрой с открытым миром и в ней будет использована "система Nemesis", такая же, как в Middle-earth: Shadow of War. Также в игре будет оригинальный сюжет, разворачивающийся во вселенной DC, где будет более подробно представлена вселенная амазонок, а вы окажетесь именно в роли Дианы из Фемискиры.

Подробности, такие как дата выхода или платформы, пока неизвестны.