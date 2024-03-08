Создатели Gotham Knights помогают студии Monolith в разработке Wonder Woman..

Для тех, кто не помнит, в декабре 2021 года во время церемонии The Game Awards компания Warner Bros. Games застала многих фанатов врасплох, объявив о разработке игры по мотивам "Чудо-женщины".
Прошли годы, и до сих пор все, что мы имеем об игре, - это простой тизер, который мало что показывает. Никто точно не знает, на какой стадии разработки находится игра, но у нас есть несколько интересных новостей. Как недавно выяснилось из вакансии, WB Games Montreal, студия, создавшая Gotham Knights, оказывает поддержку в разработке Wonder Woman.
" На этой должности вашим первым заданием будет тесное сотрудничество с нашей командой и поддержка команды Monolith Productions в работе над их анонсированной игрой Wonder Woman", - сообщается в вакансии внешнего художника-разработчика.
Согласно старой информации, Wonder Woman будет игрой с открытым миром и в ней будет использована "система Nemesis", такая же, как в Middle-earth: Shadow of War. Также в игре будет оригинальный сюжет, разворачивающийся во вселенной DC, где будет более подробно представлена вселенная амазонок, а вы окажетесь именно в роли Дианы из Фемискиры.
Подробности, такие как дата выхода или платформы, пока неизвестны.
Это настораживает
как отдельный персонаж она все равно не интересна , так что не страшно
да уж, уже стало страшно за игру
Чудо бабе система Немезис - вообще не подходит, супермен или Бэтмен да у них злодеев тонна но только не она, чё они выбрали её фиг знает.
не мешайте Монолит!
И ради внедрения в такого рода игр они запатентовали систему "Nemesis"?
Помогают сделать Чудо женщину сильной и независимой))
Один вопрос - ЗАЧЕМ?
Может что и выйдет.