Hooded Horse стала издателем градостроительного симулятора Workers & Resources: Soviet Republic ©

Издательство Hooded Horse сообщило о заключении соглашения с 3DIVISION на выпуск популярной градостроительной игры Workers & Resources: Soviet Republic. которая присоединяется к линейке стратегических и тактических игр.

Workers & Resources: Soviet Republic — это градостроительный симулятор на советскую тематику, в которой игрокам предстоит взять обедневшую (и полностью вымышленную) бывшую республику советского блока и превратить ее в промышленную сверхдержаву. Благодаря более чем 30 товарам, бесчисленным вариантам транспорта и возможности адаптировать нацию до мельчайших деталей игроки могут наслаждаться полной экономической свободой и строить социалистическую утопию своей мечты — просто убедитесь, что люди остаются счастливыми.

В настоящее время игра локализована с английского на немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, чешский, венгерский, румынский, украинский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, корейский и японский, а другие языки появятся позже.