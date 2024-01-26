Последнее обновление Workers & Resources: Soviet Republic добавляет первые две миссии кампании

Издательство Hooded Horse сообщило, что вышло последнее обновление для сложной градостроительной игры Workers & Resources: Soviet Republic от 3DIVISION. В этом патче представлены первые две миссии специальной кампании, что является решающим шагом на пути к версии 1.0, которая выйдет позже в этом году.

Кампания выступает в качестве официального руководства по игре, ставя игроков на место недавно избранного должностного лица молодой бывшей советской республики. Министры из различных областей знаний всегда готовы помочь игрокам заложить фундамент нового города, создать основные промышленные и сельскохозяйственные мощности и обеспечить долгосрочное процветание штата и его народа. Третий акт кампании должен состояться позднее в этом году.

Другие особенности обновления включают дополнительные карты по умолчанию, дополнительные транспортные средства и украшения, некоторые графические обновления, а также обычное исправление ошибок, настройки и улучшения качества жизни. Вы можете прочитать полные примечания к патчу здесь.

Эта игра предлагает сложную сеть экономических и промышленных систем, которые позволяют игрокам планировать свою экономику в мельчайших деталях, представляя собой идеальную песочницу для градостроительства. Игра выйдет из раннего доступа в 2024 году.