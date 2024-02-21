Головоломка World of Goo 2 выйдет на ПК и Switch в конце мая

Анонсированная в декабре вторая часть физической головоломки World of Goo получила дату релиза на презентации Nintendo Direct: Partner Showcase. В сиквеле будете формировать из странных шариков разные формы, чтобы решать головоломки и преодолевать этапы. Игра выйдет на ПК и Nintendo Switch 23 мая.

World of Goo 2 — продолжение знаменитой игры-головоломки 2008 года. Ее разработали авторы оригинальной игры 2D Boy и Tomorrow Corporation.

World of Goo 2 сохраняет игровую механику первой игры. Мы управляем титульными сгустками слизи, соединяя их в различные конструкции, такие как мосты и башни. Игрок должен спроектировать конструкции таким образом, чтобы существа могли добраться до выхода с уровня. На наши структуры влияет физика. Это означает, что соединения между связками могут порваться под слишком сильным давлением, обрушив всю конструкцию. Сложность возрастает по мере нашего продвижения вперед и открытия новых предметов с новыми свойствами. World of Goo 2 отличается красочной мультяшной графикой, напоминающей первую игру.