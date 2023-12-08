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World of Goo 2 2025 г.
Аркада, Логические, Инди, Строительство, Юмор
9 2 оценки

Состоялся анонс сиквела знаменитой головоломки - World of Goo 2

butcher69
Новости

2D Boy возвращается: Кайл Габлер и Рон Кармел совершенно неожиданно для всех на церемонии The Game Awards объявили о возвращении своей самой известной игры.

World of Goo 2 - это продолжение одной из самых первых "великих инди-игр", которая начала рассказывать о том, как разработчики из крупных издательств отправлялись на поиски своих самых инновационных идей.

15 лет спустя World of Goo 2 вернется в 2024 году с очередной порцией головоломок на основе физики, основанных на структурах, которые могут быть сформированы липкими шариками Goo.

29
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Losha000

Игра детства

8
жифорсник

Для меня студенчества

2
Robert Blake

15 лет, Господи...

Если честно, я так давно не радовался выходу какой-то игры. Помню, когда ждал новую часть Splinter Cell, то обещал жениться, когда она выйдет и я пройду ее. Conviction вышел, я ее прошел. Женился вот только на два года позже.

И теперь вот это.

Гуу помню еще со времен той самой мелкой головоломки, которая вдруг выросла в полноценную игру, словно мультик "Девятый" из короткометражки про вязанных кукол.

Очень рад. Спасибо за благую весть.

3
Vespertilio

Эх, только б ее EA-games не выкупили, а то как с растениями против зомби выйдет))

(PvZ2 вроде тоже по-своему интересна, но обаяния уже меньше и драконовские цены с бесконечным геймплеем)

1
FatalleZ

15 лет прошло, а волосы на руках все еще шевелятся от этой музыки. Потрясающе

1
yariko ookami

Первую часть проходил. Довольно оригинальная и занятная игрушка.

0
ALEKSEY27100

О я ее полюбил и за саундтрека и интереса)

0