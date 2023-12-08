Состоялся анонс сиквела знаменитой головоломки - World of Goo 2

2D Boy возвращается: Кайл Габлер и Рон Кармел совершенно неожиданно для всех на церемонии The Game Awards объявили о возвращении своей самой известной игры.

World of Goo 2 - это продолжение одной из самых первых "великих инди-игр", которая начала рассказывать о том, как разработчики из крупных издательств отправлялись на поиски своих самых инновационных идей.

15 лет спустя World of Goo 2 вернется в 2024 году с очередной порцией головоломок на основе физики, основанных на структурах, которые могут быть сформированы липкими шариками Goo.