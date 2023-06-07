Первые подробности турнира "Легендарный охотник" в Мир Танков

7 июня Lesta Games раскрыли подробности киберспортивного турнира "Легендарный охотник", на момент публикации статьи собрано свыше 6 миллионов рублей призового фонда с продаж набора "Лунная роза".

Турнир будет посвящён режиму "Стальной охотник", разработчики заявляют о тысячах игроков, которые могут рассчитывать на денежные награды и золото.

Для обладателей стиля "Лунная роза" и всех танкистов, закрывших специальную цепочку задач Стального охотника, будет проходить розыгрыш внутриигровых наград.

Финальный размер призов зависит только от покупателей набора. Всё мероприятие будет разделено на две части:

- соревнование всех игроков и турнир блогеров для прохождения в финал;

- розыгрыш подарков.

Точную дату проведения и правила опубликуют в ближайшее время. Напоминаем, что сегодня было установлено обновление "Золотая охота" с картой "Фата-моргана", боевым пропуском и другими новинками.