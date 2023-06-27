World of Tanks 2.0 в активной разработке

Часть команды Wargaming уже длительное время работает над танками 2.0.
Рабочее название игры: Project CW. В середине июня 2023 прошли первые глобальные тесты. В Project CW можно увидеть наработки из других игр WG, которые были отменены ранее (Excalibur).
Как нам удалось узнать, пока у игры хромает геймплей, зато все «красивости» на высоте.
Так называемый World of Tanks 2.0 — это многопользовательские баталии на технике поздней стадии Холодной войны (1980 и дальше).
Движок игры неизвестен.
Также можно увидеть, что разработчики вдохновлялись Battlefield [это видно во многих местах].
Из примечательного можно отметить:
- Основной режим игры — захват нескольких точек, которые отнимаютт очки у команды противника (как в Battlefield) с полноценным возрождением.
- Современные танки и карты. (Т-62 обр. 1975 г., Leopard 1A6 Jager, M60 IFP)
- Сильная привязка танка к конкретному герою (персонажу) — как на консолях.
- Есть игра с ботами.
- Продвинутая кастомизация танка.
- От танка могут отлетать обвесы/иные элементы.
- Обилие расходников в виде: постановки дымов, вызова вертолёта/авиаудара/дрона.
- Динамические элементы.
Игра в ПЕРВУЮ очередь нацелена на рынки Европы и США. Планы на данную игру у WG серьёзные.
Если WOT 2.0 будет полноценно выходить в RUBY-регионе, то точно не под патронажем Лесты.
Релиз: НЕ раньше осени 2024 года в WGC, Steam.
Даешь донат на благое дело! Насытим ненасытных 😄
донат, читерский рандом с попаданиями, всратый баланс - никакие важные фичи не забыли перенести?
Танкисты наверное ликуют от этой новости. 😄
Ага теперь они ближе к вар тандеру