World of Tanks 2.0 в активной разработке

Часть команды Wargaming уже длительное время работает над танками 2.0.

Рабочее название игры: Project CW. В середине июня 2023 прошли первые глобальные тесты. В Project CW можно увидеть наработки из других игр WG, которые были отменены ранее (Excalibur).

Как нам удалось узнать, пока у игры хромает геймплей, зато все «красивости» на высоте.

Так называемый World of Tanks 2.0 — это многопользовательские баталии на технике поздней стадии Холодной войны (1980 и дальше).

Движок игры неизвестен.

Также можно увидеть, что разработчики вдохновлялись Battlefield [это видно во многих местах].

Из примечательного можно отметить:

Основной режим игры — захват нескольких точек, которые отнимаютт очки у команды противника (как в Battlefield) с полноценным возрождением.

Современные танки и карты. (Т-62 обр. 1975 г., Leopard 1A6 Jager, M60 IFP)

Сильная привязка танка к конкретному герою (персонажу) — как на консолях.

Есть игра с ботами.

Продвинутая кастомизация танка.

От танка могут отлетать обвесы/иные элементы.

Обилие расходников в виде: постановки дымов, вызова вертолёта/авиаудара/дрона.

Динамические элементы.

Игра в ПЕРВУЮ очередь нацелена на рынки Европы и США. Планы на данную игру у WG серьёзные.

Если WOT 2.0 будет полноценно выходить в RUBY-регионе, то точно не под патронажем Лесты.

Релиз: НЕ раньше осени 2024 года в WGC, Steam.