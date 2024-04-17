Blizzard открыла предзаказ на физическое коллекционное издание World of Warcraft: The War Within

В конце этого года, а именно 23 ноября, легендарной World of Warcraft от Blizzard исполнится 20 лет. Солидный возраст для игры, в которую играют миллионы игроков по всему миру и по сей день.
В честь скорого празднования этой даты, а также скорого выхода следующего крупного дополнения The War Within, разработчики открыли предзаказ на коллекционный набор ограниченного выпуска, который содержит в себе как физические, так и цифровые бонусы.
Что входит в состав этой коллекции:
- Артбук The War Within в твердой обложке;
- Статуэтка наездника на грифоне;
- Коллекционный значок с Андуином, Аллерией и Траллом;
- Ключ к Epic Edition-версии дополнения с цифровыми бонусами: повышение уровня до 70-го, транспорт "Алгарийский странник бурь", комплект для трансмогрификации "Облачение странника бурь", 30 дней игрового времени, 1000 торговых жетонов, питомец детеныш бури Шквальчик, игрушка Грифон бури – качалка, камень возвращения земных недр и доступ к дополнению на 3 дня раньше остальных.
Коллекционное издание доступно для покупки исключительно в магазине Blizzard Gear Store за $180 или €200.
Похоже появился вариант для тех, кто хочет поиграть в новый аддон на РФ/РБ акке. Но удачи купить этот ключ хотя-бы за ~20к (курс + перекупы). Мне даже интересно посмотреть на людей, которые его действительно будут покупать и кормить плюющих на них Близюков...
P.S. Ещё потом выяснится, что ключ на РФ/РБ учëтках просто не активируется