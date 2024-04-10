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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 109 оценок

Blizzard сообщила точную дату релиза World of Warcraft Cataclysm Classic

butcher69
Новости

Компания Blizzard объявила дату выхода World of Warcraft Cataclysm Classic. Предварительное обновление, будет выпущено 30 апреля, а запуск Cataclysm Classic состоится 20 мая 21 мая в 01:00 МСК.

"Предварительное обновление Cataclysm Classic ознаменует собой разрушение Азерота и изменение ландшафта в Калимдоре и Восточных королевствах, различные системные изменения, а также новые комбинации классов и рас, новые расы воргенов и гоблинов", - говорится в сообщении Blizzard.

С запуском Cataclysm Classic в следующем месяце "игроки начнут свое путешествие с 80-го по 85-й уровень через новые зоны, новые подземелья и рейды".

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Solstice

Не люблю кату, не жду. Лучше бы ЛК оставили. Ванилла и ЛК, наверное, самые популярные патчи. Хотя еще, лично мне, понравился Легион.

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-zotik-

Когда то я оф перещел когда вышел катаклизм и вот спустя почти 14 лет вот он выходит снова

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