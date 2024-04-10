Blizzard сообщила точную дату релиза World of Warcraft Cataclysm Classic

Компания Blizzard объявила дату выхода World of Warcraft Cataclysm Classic. Предварительное обновление, будет выпущено 30 апреля, а запуск Cataclysm Classic состоится 20 мая 21 мая в 01:00 МСК.
"Предварительное обновление Cataclysm Classic ознаменует собой разрушение Азерота и изменение ландшафта в Калимдоре и Восточных королевствах, различные системные изменения, а также новые комбинации классов и рас, новые расы воргенов и гоблинов", - говорится в сообщении Blizzard.
С запуском Cataclysm Classic в следующем месяце "игроки начнут свое путешествие с 80-го по 85-й уровень через новые зоны, новые подземелья и рейды".
Не люблю кату, не жду. Лучше бы ЛК оставили. Ванилла и ЛК, наверное, самые популярные патчи. Хотя еще, лично мне, понравился Легион.
Когда то я оф перещел когда вышел катаклизм и вот спустя почти 14 лет вот он выходит снова