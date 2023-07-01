Blizzard советует игрокам WoW Classic не прыгать во время боя, чтобы избежать вылетов, пока готовится исправление ©

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Blizzard отреагировала на сообщения игроков WoW Classic на PTR, которые столкнулись с вылетами - и часто последующими смертями - во время прыжков. В одном из ответов игроку студия сообщает, что исправление находится в разработке и должно появиться "на следующей неделе", а пока советует игрокам просто избегать прыжков во время боевых сценариев.

Мы знаем об этой проблеме и надеемся, что исправление появится в обновлении сборки на следующей неделе. Тем временем, пожалуйста, избегайте прыжков в бою, так как это действительно вызвано станами/корнями/другим CC в воздухе". Спасибо за сообщение и соболезнуем в связи со смертью персонажа!

Для ясности, сообщения о сбоях во время прыжков, похоже, связаны исключительно с PTR-серверами Wow Classic, особенно в хардкорном режиме, поэтому тем, кто играет на обычных серверах, в ближайшее время не стоит беспокоиться о смертях, связанных с прыжками.