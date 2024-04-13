Фанаты добавили VR-режим в World of Warcraft - мод разрабатывали 10 лет

Энтузиасты Streetrat и Marulu выпустили большую модификацию для World of Warcraft, которая добавляет в игру VR-режим. По словам разработчиков, они создавали расширение около десяти лет.
Авторы мода отметили, что в VR-режиме можно играть как от первого лица, так и от третьего. Пока у создателей расширения нет планов по дальнейшей разработке, но при интересе сообщества они готовы продолжить поддержку мода. Скачать его можно бесплатно прямо с нашего сайта.
В апреле 2024 года Blizzard объявила дату выхода расширения Cataclysm для классических серверов World of Warcraft. Дополнение выйдет 21 мая в 01:00 по московскому времени.