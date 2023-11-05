Исполнительный продюсер World of Warcraft заявил, что они постоянно обсуждают релиз на консолях

Может ли World of Warcraft выйти на консоли? Этот вопрос задавался много раз на протяжении почти 20-летнего существования MMO, и на него редко находили удовлетворительный ответ. Этот вопрос был задан Холли Лонгдейл на BlizzCon 2023, и вице-президент и исполнительный продюсер World of Warcraft ответила: "Конечно! Да, мы постоянно об этом говорим".

Когда в 2004 году World of Warcraft вышла на ПК, мысль о том, что она сможет нормально функционировать на системах той эпохи, казалась непостижимой. Сегодня это уже не так актуально, учитывая, насколько решительно были разрушены барьеры, препятствующие кроссплатформенной игре, и мощь таких платформ, как Xbox Series X. Возьмите все это, объедините с недавним приобретением компанией Microsoft Gaming компании Blizzard Entertainment, и то, что когда-то было мечтой, кажется, скоро может стать реальностью.

Когда Лонгдейл спросили, не является ли причиной выхода World of Warcraft на консоли техническая логистика или сложности, она не уверен, что это так. "Ну, это зависит от того, кого вы спросите. Честно говоря, я так не думаю. Я думаю, что мы достаточно хорошо позиционированы, и именно поэтому мы говорим об этом".

Лонгдейл подчеркнула, что за несколько недель, прошедших с момента завершения сделки по приобретению компании 13 октября, команда Warcraft имела лишь ограниченное взаимодействие с Xbox Game Studios. Что касается серьезных вопросов, связанных с выходом World of Warcraft на Xbox Series X или даже с появлением в Game Pass для ПК, то пока рано давать на них окончательные ответы. "На самом деле мы еще не разговаривали".

Для Blizzard и Xbox пока еще все только начинается, но очевидно, что Лонгдейл искренне взволнована и с энтузиазмом относится к возможностям будущего. "Это было бы здорово. Это было бы здорово, и мне не терпится увидеть, что будет дальше".