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об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 123 оценки

Релизный трейлер обновления "Темное сердце" для World of Warcraft

Solstice
Новости

Разработчики World of Warcraft обьявили об успешной усновке обновления "Темное сердце" на живые сервера. В честь этого события был опубликован трейлер с демонстрацией ключевых событий этого обновления.

Присоединяйтесь к Аллерии Ветрокрылой, которая отправляется в Бездну на поиски Темного сердца, могущественной реликвии, находящейся в руках Предвестницы. Откройте для себя новые задания, награды и многое другое в обновлении "Темное сердце".

Что ждет игроков в этом обновлении:

  • В игре стала доступна для прохождения стартовая цепочка квестов про Ксал'ата, котороя завершит арку событий дополнения Dragonfligh и положит начало событиям для следующего крупного дополнения - The War Within;
  • В игре появились новые традиционные доспехи дренеев и троллей, которые игроки смогут получть пройдя новые цепочки заданий для этих рас;
  • Множество новых косметических наград, в том числе гербовая накидка с личным дизайном;
  • Открытие доступа ко всем сюжетам Dragonflight без требования к уровню известности;
  • Позднее в игре станет доступен режим "Remix: Mists of Pandaria", в котором разработчики предлагают игрокам как бы заново пережить все события дополнения Mists of Pandaria, но с новыми геймплейными нововвидениями.
  • Максимальное число персонажей на учетной записи увеличено с 60 до 65;
  • Были обновлены некторые модели и анимации для транспорта;
  • Некоторые улучшения для интерефейса;
  • И многое другое...
-7
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
illero

Чет не интересно. Тени эти опять. что за пандария 2.0

1
Магае

кто в курсе подскажите: подарком на ру акк закидывается игровое время нынче?

0