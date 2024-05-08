Релизный трейлер обновления "Темное сердце" для World of Warcraft

Разработчики World of Warcraft обьявили об успешной усновке обновления "Темное сердце" на живые сервера. В честь этого события был опубликован трейлер с демонстрацией ключевых событий этого обновления.
Присоединяйтесь к Аллерии Ветрокрылой, которая отправляется в Бездну на поиски Темного сердца, могущественной реликвии, находящейся в руках Предвестницы. Откройте для себя новые задания, награды и многое другое в обновлении "Темное сердце".
Что ждет игроков в этом обновлении:
- В игре стала доступна для прохождения стартовая цепочка квестов про Ксал'ата, котороя завершит арку событий дополнения Dragonfligh и положит начало событиям для следующего крупного дополнения - The War Within;
- В игре появились новые традиционные доспехи дренеев и троллей, которые игроки смогут получть пройдя новые цепочки заданий для этих рас;
- Множество новых косметических наград, в том числе гербовая накидка с личным дизайном;
- Открытие доступа ко всем сюжетам Dragonflight без требования к уровню известности;
- Позднее в игре станет доступен режим "Remix: Mists of Pandaria", в котором разработчики предлагают игрокам как бы заново пережить все события дополнения Mists of Pandaria, но с новыми геймплейными нововвидениями.
- Максимальное число персонажей на учетной записи увеличено с 60 до 65;
- Были обновлены некторые модели и анимации для транспорта;
- Некоторые улучшения для интерефейса;
- И многое другое...
Чет не интересно. Тени эти опять. что за пандария 2.0
кто в курсе подскажите: подарком на ру акк закидывается игровое время нынче?