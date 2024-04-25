В эту пятницу разработчики WoW: Cataclysm Classic приглашают игроков протестировать рейтинговые поля боя вместе с ними

На этой неделе команда разработчиков World of Warcraft: Cataclysm Classic решили провести техническое тестирование, в котором проверят работоспособность рейтинговых режимов полей боя и нагрузку серверов.

Blizzard просят как можно больше игроков поучаствовать в этом событии в эту пятницу, что бы они смогли получить максимальный фидбек. Во время этого тестирования игроки смогут использовать внутриигровой инструмент для отправки сообщения о багах или прочих неполадках.

Потасовка с разработчиками: тестирование рейтинговых полей боя – 26 апреля

Присоединяйтесь к разработчикам Blizzard в бета-версии Cataclysm в пятницу, 26 апреля, в 23:00 МСК, когда мы будем тестировать рейтинговые поля боя. Вот подробности:



Когда

С 23:00 МСК пятницы, 26 апреля, по 01:00 МСК субботы, 27 апреля.

Где

Бета-версия Cataclysm Classic.

Название игрового мира: Classic Beta PvP.

Кто



Все желающие смогут выбрать шаблонных персонажей 85 уровня, вступить в гильдию, выбрать желаемые таланты и снаряжение. Вы можете играть как за Орду, так и за Альянс (фракция не имеет значения).



Что



Начиная с 23:00, создавайте группы по 10 человек и вставайте в очередь на рейтинговые поля боя.



Мы будем там, чтобы помочь вам всем, чем сможем, и откроем новую тему для отзывов здесь, на этом форуме. Пожалуйста, используйте внутриигровой инструмент для сообщения о неполадках при возникновении любых проблем. Большое спасибо!

Напоминаем вам, что релиз World of Warcraft: Cataclysm Classic состоится уже в следующем месяце - 20 мая.