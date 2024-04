Всего за 2 дня на китайских серверах World of Warcraft предварительно зарегистрировались 2 млн игроков

За два дня после того, как компания NetEase объявила о возобновлении сотрудничества по возвращению игр Blizzard в Китай, более двух миллионов игроков прошли предварительную регистрацию, 147 000 аккаунтов были активированы, 92 000 аккаунтов восстановлены, а компания Blizzard China получила более 1000 резюме!

Официальное сообщение Blizzard China свидетельствует о чрезвычайной популярности World of Warcraft в Китае. В то время как многие игроки полностью перешли на тайваньские сервера, чтобы продолжить игру после закрытия серверов в прошлом году, многие другие так и остались в неопределенности, без доступа к игре, в которую они вложили большую часть двух десятилетий.

World of Warcraft всегда была популярна в Китае: по данным Warcraft Logs, 60 % всех игроков в классический WoW - китайцы. Хотя маловероятно, что китайские серверы снова заработают до запуска The War Within, даже те, кто решил перевести свои аккаунты в новые регионы, чтобы продолжить игру, сообщают о непреодолимом желании вернуться на свои оригинальные аккаунты и серверы, причем интерес к четвертому сезону среди этой базы игроков очень снизился - тем более что NetEase сообщила, что в их будущих планах есть возможность заново получить упущенные награды за Dragonflight. Возможно, изменения не произойдут в одночасье, но будущее для игроков World of Warcraft в Китае снова выглядит светлым.