Всего за 2 дня на китайских серверах World of Warcraft предварительно зарегистрировались 2 млн игроков

За два дня после того, как компания NetEase объявила о возобновлении сотрудничества по возвращению игр Blizzard в Китай, более двух миллионов игроков прошли предварительную регистрацию, 147 000 аккаунтов были активированы, 92 000 аккаунтов восстановлены, а компания Blizzard China получила более 1000 резюме!
Официальное сообщение Blizzard China свидетельствует о чрезвычайной популярности World of Warcraft в Китае. В то время как многие игроки полностью перешли на тайваньские сервера, чтобы продолжить игру после закрытия серверов в прошлом году, многие другие так и остались в неопределенности, без доступа к игре, в которую они вложили большую часть двух десятилетий.
World of Warcraft всегда была популярна в Китае: по данным Warcraft Logs, 60 % всех игроков в классический WoW - китайцы. Хотя маловероятно, что китайские серверы снова заработают до запуска The War Within, даже те, кто решил перевести свои аккаунты в новые регионы, чтобы продолжить игру, сообщают о непреодолимом желании вернуться на свои оригинальные аккаунты и серверы, причем интерес к четвертому сезону среди этой базы игроков очень снизился - тем более что NetEase сообщила, что в их будущих планах есть возможность заново получить упущенные награды за Dragonflight. Возможно, изменения не произойдут в одночасье, но будущее для игроков World of Warcraft в Китае снова выглядит светлым.
И сколько среди них ботов интересно. Ведь последние очень помогают с цифрами пиарщикам уже почти во всех сверах цифровой экономики.
Там ботов сами игроки тоннами и создают,для фарма ресурсов.Китай главный потребитель всего донатного,включая голду в вовке.
Видимо, где-то в Китае полузаброшенную деревеньку к инету подключили.
Даже не знаю, кто более опущенный. Наташки, которые заглатывают червяка у кавказцев, или китайские "геймеры".
Нет плохих рас или национальностей, а только отдельно взятые люди.
Есть наша раса, и есть те, которые конкурируют с нами за место в этом мире.
На данный момент побеждают китайцы.
Китайцы уже давно уступили первое место по количеству индусам,если же всех африканцев или таджиков нормально подсчитать,то могут и из топ 3 вылететь.