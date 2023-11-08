В Мир Кораблей добавят подлодки СССР и событие с группой "Ария"

8 ноября 2023 года в онлайн игре Мир Кораблей запланирована установка обновления 12.10, команда Lesta Games заранее раскрыла все детали патча в специальном видеоролике.

В честь Чёрной Пятницы в Мир Кораблей добавят обновленный порт ВМБ, чёрные жетоны и корабли, разнообразные скидки.

Активируют свежий боевой пропуск с наградами, а немногим позже раскроют все подробности ивента в сотрудничестве с рок-группой "Ария".

Все желающие онлайн игры смогут начать исследование подводных лодок СССР: C-1, Л-20, К-1. За сталь в Адмиралтействе предлагают крейсер Комиссар.

Дополнительно введут HD версию порта Дюнкерк, обновленную механику торпед. Узнать про планы разработчиков на зиму и весну можно в нашем предыдущем материале.