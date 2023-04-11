Worms W.M.D: Mobilize стала доступна на устройствах Android и iOS ©

Сегодня Team17 объявила о запуске Worms WMD: Mobilize на устройствах Android и iOS, оптимизированной для мобильных устройств версии классической пошаговой стратегии 2016 года. В своем первом выпуске Worms WMD оживила любимую серию, представив транспортные средства, которые позволили доминировать на поле боя с помощью танков, мобильных бронированных шагоходов и вертолетов. В игру также вернулось классическое оружие и предметы из серии, такие как веревка ниндзя. Worms WMD: Mobilize, доступный непосредственно в App Store и Google Play, включает в себя расширенные мобильные функции, позволяющие приглашать в игру через популярные системы обмена сообщениями, такие как WhatsApp и Facebook, а также расширенный пользовательский интерфейс.

В Worms WMD: Mobilize со скоростью до 60 кадров в секунду представлены машины из оригинальной игры, включая танк и мех, а также 50 видов оружия и однопользовательский режим, состоящий из 10 тренировочных миссий и 20 миссий кампании, каждая из которых имеет три дополнительных цели. для повторного воспроизведения. Доступен как сетевой, так и локальный многопользовательский режим: до четырех команд по четыре червяка доступны в локальной игре и две команды по четыре червяка онлайн. Настройка Worms WMD: Mobilize включает в себя более 100 головных уборов, более 40 различных банков звуков, 15 победных танцев и более 30 разновидностей надгробий. В игру также можно играть либо с виртуальными элементами управления на экране, либо с помощью контроллера с поддержкой Bluetooth.