Полный релиз Wreckfest 2 ожидается до марта 2026 года

Хотя первоначальный релиз Wreckfest 2 в раннем доступе запланирован на март 2025 года, ожидание версии 1.0 и консольных изданий будет намного короче, чем у оригинала.

Оригинальной Wreckfest (изначально Next Car Game) потребовалось более четырех лет, чтобы пройти путь от раннего доступа Steam до первого полного релиза 1.0 и еще год, чтобы выйти на первых консольных платформах. Но для Wreckfest 2, похоже, ожидание должно быть намного короче, поскольку материнская компания ее издателя THQ Nordic, Embracer Group, подтвердила «полный релиз» до 31 марта 2026 года.

Информация взята из промежуточного финансового отчета Embracer за третий квартал, в котором указаны игры, подтвержденные к выпуску в течение финансового года 2025/26, который продлится с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года.

В документе говорится:

В финансовом году 2025/26 у нас в настоящее время запланирован выпуск двух AAA-игр к концу финансового года. Кроме того, у нас есть ряд захватывающих релизов среднего размера, включая Gothic 1 Remake, REANIMAL, Fellowship, Deep Rock Galactic: Rogue Core, Titan Quest II, Screamer, Echoes of the End (рабочее название), Tides of Tomorrow, Satisfactory (консоль) и полный релиз Wreckfest 2, а также аналогичное количество игр среднего размера, которые еще не анонсированы.

Ларс Вингефорс, соучредитель и генеральный директор Embracer, также прокомментировал, что полный релиз будет на всех платформах. Wreckfest 2 разрабатывается для PlayStation 5 и Xbox Series X|S наряду с ПК.