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Wreckfest 2 20.03.2025
Экшен, Гонки, Автомобили
8 34 оценки

Полный релиз Wreckfest 2 ожидается до марта 2026 года

monk70
Новости

Хотя первоначальный релиз Wreckfest 2 в раннем доступе запланирован на март 2025 года, ожидание версии 1.0 и консольных изданий будет намного короче, чем у оригинала.

Оригинальной Wreckfest (изначально Next Car Game) потребовалось более четырех лет, чтобы пройти путь от раннего доступа Steam до первого полного релиза 1.0 и еще год, чтобы выйти на первых консольных платформах. Но для Wreckfest 2, похоже, ожидание должно быть намного короче, поскольку материнская компания ее издателя THQ Nordic, Embracer Group, подтвердила «полный релиз» до 31 марта 2026 года.

Информация взята из промежуточного финансового отчета Embracer за третий квартал, в котором указаны игры, подтвержденные к выпуску в течение финансового года 2025/26, который продлится с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года.

В документе говорится:

В финансовом году 2025/26 у нас в настоящее время запланирован выпуск двух AAA-игр к концу финансового года. Кроме того, у нас есть ряд захватывающих релизов среднего размера, включая Gothic 1 Remake, REANIMAL, Fellowship, Deep Rock Galactic: Rogue Core, Titan Quest II, Screamer, Echoes of the End (рабочее название), Tides of Tomorrow, Satisfactory (консоль) и полный релиз Wreckfest 2, а также аналогичное количество игр среднего размера, которые еще не анонсированы.

Ларс Вингефорс, соучредитель и генеральный директор Embracer, также прокомментировал, что полный релиз будет на всех платформах. Wreckfest 2 разрабатывается для PlayStation 5 и Xbox Series X|S наряду с ПК.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
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JohnTornton

когда вы уже вымрите со своими синдромами утёнков?

-8
Комментарий удален
671 novoegovnovoe

Ultimate Garnage лучше

0
vovangt4

Ещё хотелось бы что они вернули игровой процесс с старых частей FlatOut. (тех частей которые разрабатывали сами Bugbear.

0
Леший3

норм игра нет?????? стоит качать???????? 😀

-5
Raees786

Wreckfest топ от тех же разработчиков что и Flatout1-2 но тут нет такого как во 2 флатаут прохождения с кубками и конкретными противниками тут больше на реализм еще более приработанная система повреждений нет нитро больше интерактивных объектов которые разрушаются онлайн это просто месиво особенно когда на грузовиках или автобусах какой будет вторая часть узнаем скоро

1
r0b0tf00t

брал с расчётом кайфовать как в flatout 1 и 2, ещё и на графоне, однако в этой игре динамика ниже и саундтрек уже нового времени, слабый и не прущий рок.

1
vovangt4 Raees786

Bugbear разработали Flatout1, 2 и Ultimate Garnage (хотя последняя это по большей части улучшенный ремастер второй)

1
Raees786 vovangt4

ну так я это и написал

0