Полный релиз Wreckfest 2 ожидается до марта 2026 года

Хотя первоначальный релиз Wreckfest 2 в раннем доступе запланирован на март 2025 года, ожидание версии 1.0 и консольных изданий будет намного короче, чем у оригинала.
Оригинальной Wreckfest (изначально Next Car Game) потребовалось более четырех лет, чтобы пройти путь от раннего доступа Steam до первого полного релиза 1.0 и еще год, чтобы выйти на первых консольных платформах. Но для Wreckfest 2, похоже, ожидание должно быть намного короче, поскольку материнская компания ее издателя THQ Nordic, Embracer Group, подтвердила «полный релиз» до 31 марта 2026 года.
Информация взята из промежуточного финансового отчета Embracer за третий квартал, в котором указаны игры, подтвержденные к выпуску в течение финансового года 2025/26, который продлится с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года.
В документе говорится:
В финансовом году 2025/26 у нас в настоящее время запланирован выпуск двух AAA-игр к концу финансового года. Кроме того, у нас есть ряд захватывающих релизов среднего размера, включая Gothic 1 Remake, REANIMAL, Fellowship, Deep Rock Galactic: Rogue Core, Titan Quest II, Screamer, Echoes of the End (рабочее название), Tides of Tomorrow, Satisfactory (консоль) и полный релиз Wreckfest 2, а также аналогичное количество игр среднего размера, которые еще не анонсированы.
Ларс Вингефорс, соучредитель и генеральный директор Embracer, также прокомментировал, что полный релиз будет на всех платформах. Wreckfest 2 разрабатывается для PlayStation 5 и Xbox Series X|S наряду с ПК.
когда вы уже вымрите со своими синдромами утёнков?
Ultimate Garnage лучше
Ещё хотелось бы что они вернули игровой процесс с старых частей FlatOut. (тех частей которые разрабатывали сами Bugbear.
норм игра нет?????? стоит качать???????? 😀
Wreckfest топ от тех же разработчиков что и Flatout1-2 но тут нет такого как во 2 флатаут прохождения с кубками и конкретными противниками тут больше на реализм еще более приработанная система повреждений нет нитро больше интерактивных объектов которые разрушаются онлайн это просто месиво особенно когда на грузовиках или автобусах какой будет вторая часть узнаем скоро
брал с расчётом кайфовать как в flatout 1 и 2, ещё и на графоне, однако в этой игре динамика ниже и саундтрек уже нового времени, слабый и не прущий рок.
Bugbear разработали Flatout1, 2 и Ultimate Garnage (хотя последняя это по большей части улучшенный ремастер второй)
ну так я это и написал