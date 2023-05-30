Ролевая игра про рестлинг WrestleQuest выйдет 8 августа ©

RPG WrestleQuest выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC через Steam, а также iOS и Android через Netflix 8 августа, объявили издатель Skybound Games и разработчик Mega Cat Studios. Релизы для iOS и Android объявлены недавно.

"WrestleQuest - это праздник рестлинга, рестлинг-сообщества и самих рестлеров, поэтому команда Mega Cat невероятно гордится составом легенд, которые согласились присоединиться к нашей игре", - сказал основатель Mega Cat Studios Джеймс Дейгхан в пресс-релизе. "Видеть, как так много наших героев рестлинга оживают в WrestleQuest - это действительно большая честь. И наш новый трейлер подчеркивает таланты, с которыми игроки встретятся в игре, от "Дорожных воинов" до сержанта Слотера. Но фанаты должны быть готовы и к некоторым большим сюрпризам".

Входящий в Зал славы WWE Джефф Джарретт добавил: "Я покорил рестлинг-ринг, теперь пришло время Double J покорять видеоигры! Работа с командой Mega Cat стала воплощением мечты, ведь команда не только любит все, что связано с "клетчатым кругом", но и живет и дышит причудливым миром профессионального рестлинга. WrestleQuest - это настоящая дань прошлому, настоящему и будущему рестлинга - от проникновенных сюжетных линий до приключенческого окружения, это всеобщее празднование больших, чем жизнь, легенд!".