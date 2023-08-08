Ролевая игра про рестлинг WrestleQuest задерживается до 22 августа ©

Сегодня компании Mega Cat Studios и Skybound Games сделали официальное заявление о задержке выхода WrestleQuest, уникального сочетания реслинга и фантастической ролевой игры. Выход игры, первоначально запланированный на более ранний срок, перенесен на 22 августа на всех платформах.

Задержка произошла после того, как разработчики обнаружили критическую проблему во время финальных проверок игры. В своем заявлении они пояснили: "При проведении финальных проверок на одной из платформ запуска мы обнаружили, что при игре в WrestleQuest на нескольких устройствах игроки могут потерять сохранения".

Разработчики подчеркнули важность прогресса игроков, добавив, что они "никогда не смогли бы так "обломать" наших фанатов". Разработчики также выразили благодарность за поддержку, заявив: "Мы потрясены той поддержкой, которую нам оказывают игроки, с нетерпением ожидающие выхода WrestleQuest".

WrestleQuest приглашает игроков в "TAG TEAM WITH DESTINY", позволяя им пройти путь героя в мире трико. Игроки могут тренироваться, учиться, глэм и слэм, проходя путь от новичка до чемпиона мира. Игра черпает вдохновение у таких икон реслинга, как Джейк Снейк Робертс, "Мачо Мен" Рэнди Сэвидж и Андре Гигант, и позволяет игрокам исследовать миры, основанные на карьере этих легенд.

WrestleQuest предлагает разнообразные миры, экзотические монстры и боевые фигуры, такие как классические ролевые бои, рестлинг-движения, стили матчей и приемы. Игра даже позволяет игрокам выбирать свои движения, стиль, трюки и вход, изучая, что нужно для того, чтобы стать профессиональным рестлером в фантастическом окружении.

О том, что разработчики решили повременить с выпуском игры, свидетельствует их стремление обеспечить качественный игровой процесс. Они пообещали устранить выявленные проблемы и подтвердили свою гордость за игру, заявив: "Мы действительно гордимся этой игрой и считаем, что у нас получился продукт, который удовлетворяет всем требованиям".

Теперь WrestleQuest появится в продаже 22 августа, что даст Mega Cat Studios и Skybound Games время, необходимое для того, чтобы убедиться в высоком качестве игры.