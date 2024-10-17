Новый трейлер Wuchang: Fallen Feathers демонстрирует Soulslike-геймплей

505 Games выпустила новый трейлер Wuchang: Fallen Feathers, ее предстоящей экшен-RPG, разрабатываемой китайской студией Leenzee Games. Трейлер вышел в рамках мероприятия Xbox Partner Preview в четверг. В новом ролике демонстрируется игровой процесс, окружение и многое другое о сюжете игры.

Wuchang: Fallen Feathers — это Soulslike-игра, действие которой происходит в стране Шу во времена поздней династии Мин. Земля «окружена враждующими фракциями и таинственной болезнью, порождающей чудовищных существ».

Вы играете за Учан, пирата-воина, страдающего амнезией. Ваша цель — узнать о своем прошлом, борясь с болезнью, вызывающей мутации.

Попав в эпидемию чумы и монстров, вам придется побеждать жестоких и извращенных врагов с помощью различных боевых стилей, скрытого оружия, древнего огнестрельного оружия и даже силы Оперения, чтобы проложить путь сквозь плоть и кровь к истине, погребенной под всем этим.

В настоящее время у игры нет установленной даты выхода, но она должна выйти где-то в 2025 году для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Она также будет доступна в Xbox Game Pass.