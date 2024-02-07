Ловкая официантка Цзяньсинь в новом трейлере Wuthering Waves

Компания Kuro Games выпустила новый трейлер своей грядущей экшен-ролевой игры Wuthering Waves, в котором представила нового персонажа по имени Цзяньсинь, и объявила дату начала следующего этапа закрытого бета-тестирования.

Второй этап закрытой беты, анонсированный несколько недель назад, начнется 19 февраля.

Освободитесь от желаний, и разум успокоится. Очистите мысли, и душа очистится.

Цзяньсинь является преемницей Фэнъицюань. Она посвятила свою жизнь стремлению к высшим боевым искусствам.

Wuthering Waves - грядущая экшен-РПГ от китайского разработчика Kuro Games, и, судя по всему, она позиционирует себя в нише, которая стала очень популярной после выхода Genshin Impact. Тем не менее, игра обладает собственным шармом и уникальными механиками.

Первое закрытое бета-тестирование состоялось в 2023 году, и разработчики выпустили несколько роликов, демонстрирующих суть игры: видео с подробным описанием захвата монстров, еще один трейлер с большим количеством геймплея, трейлер, рассказывающий о персонаже Сануа, и еще один, посвященный другому герою, Данжину.