Масштабная утечка раскрывает интересные подробности версии 1.1 для Wuthering Waves

Сегодня в бесплатной гача-игре Wuthering Waves обновились временные баннеры персонажей. Теперь игроки могут получить новую героиню Инь Линь и принять участие в дополнительных событиях. Тем временем разработчики игры уже готовятся к релизу обновления 1.1. Его официальные подробности пока держатся в секрете, но недавняя утечка раскрывает его внушительные масштабы. В Wuthering Waves версии 1.1 игроков ждут новые играбельные герои, дополнительная область для исследования, боссы, сюжет и улучшения баланса.
Осторожно, в заметке могут присутствовать спойлеры в будущих события в игре!
Утечка произошла из-за обновления закрытой бета-версии клиента Wuthering Waves, который на днях получил полный контент из версии 1.1. Участники тестирования решили не соблюдать NDA и охотно распространяют в сети изображения будущих героев, боссов и другие детали. По сути Wuthering Waves столкнулась с той же проблемой, что и Genshin Impact, когда содержимое патчей становится известным задолго до официального анонса.
Итак, согласно полученной информации, в Wuthering Waves разработчики, как и обещали, уделили внимание проблемным аспектам релизной версии. Они улучшили фарминг некоторых ресурсов и оптимизировали многие аспекты, а также повысили стабильность игры. Что касается контента, в версии 1.1 будут добавлены локация "Гора Небесного Предела" (Mt. Firmament), а также игроки смогут получить в свой отряд играбельные версии Цзиньси и Чанли вместе с их сигнатурным оружием. Основной сюжет получит логичное продолжение, где пользователей будет ждать несколько сложных боссов и испытаний.
Кат-сцена и геймплей Чанли:
Ранний обзор на новую локацию:
Арты новых персонажей и скриншоты версии 1.1, включая локации и врагов:
Как сообщается, размер версии 1.1 Wuthering Waves заметно увеличит объем игры. После обновления игра будет весить около 21 ГБ. Сам же запуск патча состоится в конце этого месяца на ПК и мобильных платформах.