ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8 303 оценки

Wuthering Waves достигла отметки в 30 миллионов скачиваний по всему миру

butcher69
Новости

Менее чем за месяц после релиза кроссплатформенный экшен Wuthering Waves от Kuro Game достиг 30 миллионов скачиваний по всему миру. Это внушительная цифра, демонстрирующая популярность игры среди геймеров.

В честь этого события разработчики решили провести конкурс в социальных сетях. 10 победителей получат по 10 круток гачи. К сожалению, на данный момент никаких подарков для всех игроков не предусмотрено.

Многие игроки в комментариях под новостью о конкурсе выразили разочарование, требуя награды для всех. Стоит отметить, что 30 миллионов скачиваний - это действительно значимый успех, и разработчики могли бы быть более щедрыми.

-4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Дима Булдаков

10 круток и не всем пха ха ха))))),хорошо что я в это не играю ,сразу видно щедрость разрабов).

0
deathrocketandme

Не знаю, откуда эта новость. Вчера всем игрокам на почту скинули 10 круток и 5 кубиков смолы местной. Ну а если прямо сейчас зайти в игру с нового аккаунта, там много чего дадут.

А в тексте поста скорей всего имеется ввиду какой- то конкурс в соц. сетях для желающих.

0