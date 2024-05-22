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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Открытый мир, Аниме
7.9 80 оценок

Зрелищный трейлер Wuthering Waves показывает способности нового героя

Gutsz
Новости

Уже совсем скоро состоится релиз нового ролевого экшена Wuthering Waves от китайских разработчиков из студии Kuro Game. Проект стремится достичь высокого уровня Genshin Impact и даже превзойти его благодаря более динамичным сражениям и механике призыва побежденных монстров. Оценить зрелищную механику битв можно в недавно опубликованном трейлере игры, который представляет нового играбельного персонажа — Джияна.

Джиян — один из ключевых персонажей основной истории Wuthering Waves, которого можно будет получить в свой отряд вместе с релизом игры. Этот герой был вынужден отказаться от мирной жизни и вступить в боевой отряд "Полуночные рейнджеры", чтобы противостоять вторжению темных сил. В бою он использует длинное копье и полагается на стихию ветра, которая позволяет ему легко уничтожать отряды противников.

Этот персонаж будет представлен в первом временном баннере Wuthering Waves. У вас будет шанс получить его с 23 мая до 13 июня, когда произойдет смена баннеров с героями.

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