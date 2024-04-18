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WWE 2K24 08.03.2024
Симулятор, Файтинг, Спорт
7.1 45 оценок

2K и Visual Concepts выпустили обновление 1.06 для WWE 2K24 с улучшениями стабильности и различными исправлениями

KAMA33
Новости

Разработчик WWE 2K24, Visual Concepts, выпустил обновление 1.06, в котором было исправлено множество проблем, о которых сообщали игроки . Эти проблемы включают неправильную загрузку таблиц лидеров и невозможность забронировать определенных суперзвезд в режиме MyGM .

Обновление 1.06 для WWE 2K24 теперь доступно на всех платформах, и размер файла варьируется от 1,8 ГБ на Xbox Series X|S до 2,7 ГБ на PlayStation 5. В этом обновлении были внесены общие улучшения стабильности, чтобы гарантировать правильную работу игры на каждой платформе. В примечаниях к патчу также упоминается, что в обновлении WWE 2K24 1.06 было решено "больше" проблем. Однако Visual Concepts не предоставила дополнительной информации о том, какие именно проблемы были решены или изменены .

Кроме того, 15 мая будет выпущено первое DLC для WWE 2K24, включающее в себя участие CM Punk и нескольких суперзвезд культового бренда ECW. Еще четыре пакета DLC будут выпущены в период с июня по ноябрь 2024 года.

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