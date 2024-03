Халк Хоган в релизном трейлере WWE 2K24

Авторы WWE 2K24 представили довольно оригинальный релизный трейлер, который от первого лица предлагает испытать приемы самых знаменитых рестлеров в истории WrestleMania.

Доступная в четырех различных изданиях (Standard, Cross-gen, Deluxe и 40 Years of WrestleMania), новая игра про рестлинг, разработанная Visual Concepts, "является результатом глубокого стремления команды к совершенству", - сказал Грег Томас, президент студии.

Каждый год мы с нетерпением ждем возможности превзойти свои лучшие достижения, и мы особенно гордимся тем, чего мы добились, улучшив геймплей и общее качество.

Ростер бойцов перевалил за две сотни суперзвезд, добавлены новые условия, в Backstage Brawl теперь могут участвовать четыре игрока, а в Royal Rumble - восемь игроков против тридцати спортсменов.

К этому добавились две карьеры в режиме My Rise, опыт My Faction, управленческая механика My GM, обширная песочница в режиме Universe и огромный редактор, позволяющий создавать все — от персонажей до приемов и арен.

WWE 2K24 выйдет 8 марта для PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One и PC.