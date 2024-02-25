По слухам, в WWE 2K24 появятся Брок Леснар и Винс Макмэн, но они не будут доступны для игры

Visual Concepts и 2K Games недавно представили состав участников WWE 2K24, но в нем отсутствовали две ключевые фигуры - Брок Леснар и Винс Макмэн. Хотя вероятно их можно будет разблокировать, но учитывая иск бывшего сотрудника WWE против Макмэна (в котором также замешан Леснар), маловероятна их полная доступность в игре.

Однако, как утверждается, они присутствуют в игре, несмотря на то, что не могут быть заблокированы. Источник, "знакомый с разработкой игры", сообщил GameSpot об этом, заявив: "Мы всегда находимся в согласии с WWE в том, как наша игра отражает то, что происходит во вселенной WWE".

Определенные личности играют определенную роль в историческом 2K Showcase и повествовательном MyRise, но их нет в игровом составе.

Хотя это можно интерпретировать по-разному, даже для таких персонажей, как Си Эм Панк (который вернулся в состав в ноябре прошлого года), участие Макмэна и Леснара вполне логично. MyRISE рассказывает о двух рестлерах-новичках, пробивающих себе дорогу в индустрии, и, вероятно, в какой-то момент они будут взаимодействовать с Макмэном.

WWE 2K24 выйдет 8 марта для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и PC.