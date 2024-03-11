WWE 2K24 обошла Final Fantasy 7 Rebirth и возглавила британские чарты

Приготовьтесь к погружению в мир профессионального рестлинга с WWE 2K24.

Вы сможете выйти на ринг в роли таких икон WWE, как харизматичный «Ледяная Глыба» Стив Остин, зловещий и непобедимый «Гробовщик» или невероятный силач Андре Гигант, чьи имена навсегда вписаны в историю рестлинга. Но на этом сюрпризы не заканчиваются — в игре вас ждут и сегодняшние кумиры миллионов, такие как дерзкий и амбициозный «Американский кошмар» Коди Роудс, неподражаемый Джон Сина, бесстрашная Рея Рипли и могучий Роман Рейнс.

Но что такое рестлинг без разнообразия и неожиданностей? В WWE 2K24 вас ждёт сразу несколько видов матчей, способных удовлетворить вкусы самых взыскательных фанатов. Хотите добавить остроты поединку? Выберите режим Guest Referee и станьте приглашённым рефери, от решений которого будет зависеть исход боя. Жаждете по-настоящему жестокого и мрачного зрелища? Тогда вам прямая дорога в матч Casket, где победитель определится лишь тогда, когда его оппонент окажется в зловещем гробу. Ну а для тех, кто предпочитает марафонские испытания, придётся по вкусу режим Gauntlet, в котором вам предстоит выстоять против нескольких соперников подряд. И если вам этого мало — добро пожаловать в безумный мир Backstage Brawl, где несколько суперзвёзд сойдутся в беспощадной схватке за кулисами, используя всё, что попадётся под руку.

И конечно же WWE 2K24 — это не только зрелищные матчи и эпические противостояния. Это ещё и ваш шанс раскрыть собственный потенциал и стать настоящей легендой рестлинга в режиме MyRISE. Здесь вас ждут две уникальные сюжетные кампании, посвящённые карьерному пути в мужском и женском дивизионах. Вы начнёте свой путь к вершине с самых низов и шаг за шагом, матч за матчем будете доказывать всему миру, что достойны называться чемпионом.

Также в игре есть режим MyFACTION. В этом режиме вы сможете собрать команду своей мечты, объединив под одними знаменами любимых суперзвёзд и легенд рестлинга. Используйте систему карт, чтобы приобретать новых бойцов, усиливать их характеристики и создавать непобедимую группировку, способную доминировать на ринге и за его пределами.

А в режиме Universe вы получите полный контроль над развитием событий в мире рестлинга. Создавайте и развивайте яркие распри между суперзвеёдами, организуйте еженедельные шоу и выстраивайте сложные отношения между персонажами. Благодаря расширенным возможностям соперничества, абсолютно новым кат-сценам и поддержке матчей за двойной титул, Universe станет вашей идеальной песочницей, где вы сможете воплотить самые смелые фантазии и создать собственную уникальную вселенную WWE.

Если же вы не хотите быть просто участником событий, то можете попробовать режим MyGM, где вы примерите на себя роль могущественного генерального менеджера. Здесь в ваших руках окажутся судьбы крупнейших брендов и суперзвёзд в индустрии спортивных развлечений. Вам предстоит принимать судьбоносные решения, заключать контракты, проводить драфты и назначать матчи, стремясь привести свой бренд к успеху и славе.