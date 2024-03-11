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WWE 2K24 08.03.2024
Симулятор, Файтинг, Спорт
6.4 27 оценок

WWE 2K24 обошла Final Fantasy 7 Rebirth и возглавила британские чарты

butcher69
Новости

WWE 2K24 заняла первое место в британских чартах, увеличив продажи на 26% по сравнению с предыдущей версией и отправила Final Fantasy 7 Rebirth на второе место.

Поддержанная оригинальным и эффектным релизным трейлером, WWE 2K24, похоже, дебютировала в Великобритании наилучшим образом, по крайней мере, согласно ставшим уже традиционными превью от Кристофера Дринга, редактора GamesIndustry.biz, в ожидании полного британского топ-10.

Unicorn Overlord удалось дебютировать на седьмом месте — очень хороший результат для игры от Vanillaware.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Авраам Линкольн

В одной игре брутальные, маскулинные и накачанные мужики, а в другой - соевые, женоподобные аниме мальчики в чулочках. Интересно, что же выберут из этих двух игр настоящие мужики?

-2
Richard Simons

настоящий мужик играет в UFC, а не вымышленное шоу для дегенератов

-2
BrokVud Richard Simons

А в игре какая разница? В игре все по-настоящему и там и там)) А если про реал говорить, то не знаю, что требует больше мужества: бить и получать по морде или выделывать кульбиты, рискуя сломать себе всё, что только можно...

2
Авраам Линкольн Richard Simons

Ты видишь где-то в этой новости что-то об UFC? Здесь сравнивают лишь две игры - WWE и FF 7. А так-то можно написать что угодно, например, что настоящие мужики не играют в видеоигры, а бьют морды другим мужикам и тр*х*ют баб в реальном мире!

1
Richard Simons BrokVud

они не рискуют.

0
Richard Simons Авраам Линкольн

я вижу, что у тебя слово соевые идет на передний план, где там мальчики в чулочках, которые бегают с девочками в .... панталонах тогда ? Ты изначально поставил свою точку зрения за основу, и пытаешься теперь мне высказать то, что я сравнил с УФС, ты серьезно ? Ты за собой внимательно следи сначала 😂

0
berenyorel

Британцы, специфический юмор, специфический вкус.

-3
Richard Simons

полный кал, из года в год одно и тоже, но серия колды же заходит, ничего удивительного

-4