WWE 2K24 отправляют на пенсию: 2K назвала дату отключения серверов

Издательство 2K Games официально объявило сроки завершения поддержки WWE 2K24 — игры, вышедшей 8 марта 2024 года. Согласно данным ресурса Delisted Games, проект будет снят с продажи в Steam 1 февраля 2026 года, а все онлайн-функции прекратят работу 31 марта того же года. Таким образом, полноценная сетевая поддержка продлится менее двух лет.

На первый взгляд такие сроки кажутся слишком короткими для крупного спортивного релиза, однако для серии WWE от 2K это уже привычная практика. Серверы WWE 2K23 были отключены в январе 2025 года, WWE 2K22 — годом ранее, а сразу несколько более старых частей прекратили работу одновременно в 2022-м. Примечательно, что онлайн для WWE 2K24 даже продлили: изначально его планировали закрыть уже 5 января 2026 года.

Офлайн-режимы останутся доступными, поэтому игра не исчезнет полностью. Тем не менее такая политика явно подталкивает фанатов к ежегодной покупке новых частей. При текущем онлайне в 188 человек содержание серверов выглядит нерентабельным, но вопрос о необходимости ежегодных релизов по рестлингу остаётся открытым.