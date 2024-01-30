Звезда WWE Бэйли в шоке от нового дизайна ее персонажа в 2K24

Суперзвезда WWE Бэйли в шутку призвала фанатов "помочь ей" после того, как был показан новый дизайн ее персонажа для 2K24.
На протяжении многих лет серия видеоигр WWE 2K по разным причинам оказывалась в центре споров, а иногда и мемов. В то время как последние игры по большей части стали возвращением франшизы в форму, 2K20 была признана самой низкой точкой, с ошибками и проблемами с производительностью, которыми изобиловала игра. Теперь же 2K снова оказалась под негативным вниманием в сети после того, как был показан дизайн Бэйли.
Бэйли была фавориткой на победу в недавнем женском матче Royal Rumble, и, обойдя 29 других женщин, она стала победительницей и гарантировала себе титульный матч на Wrestlemania. В честь этого события официальный Twitter-аккаунт WWEGames решил, что сейчас самое время представить новый дизайн для рестлера.
Многие фанаты рестлинга в сети уже начали критиковать дизайн, а сама Бэйли даже написала в Твиттере "помогите мне" в связи с ее новым обликом для видеоигры.
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Это привело к тому, что пост был удален, однако многие успели сделать скриншот изображения до того, как оно было удалено.
Один из пользователей Twitter написал: "Омг, мы должны начать кампанию уровня Соника, чтобы исправить это!". Если кто забыл, то бурная негативная реакция на дизайн главного персонажа в первом трейлере "Соника в кино" заставил компанию Sega полностью изменить его.
Другие добавили, что "плачут" над дизайном и что "линия волос Бэйли ушла дальше, чем дата выхода GTA 6. Это совсем не круто".
Время покажет, решат ли разработчики изменить прическу Бэйли до выхода финального продукта, учитывая, сколько откликов она уже вызвала в сети.
Да ладно вам, одно лицо.
Не сильно отличается
и там и там подвыпившая!
Трудно было стянуть нормальную модель из 2к22? Видимо да
Ррр🖤 Вот это я понимаю фигура
Добавили бы фотку для сравнения
Ты что если фотку добавили, то он не успел бы блог оформить, за него это сделал бы другой такой же копипастер
Хорошо так трусливо анонимно отзываться о тетке, которая может переломить тебя через колено, попивая чай?
Не знаю кто о ней плохо отзывался но это интернет. Да здесь тебя могут облить г*вном с ног до головы но в этом и заключается свобода слова. Не то что вышел на площадь с пустым плакатом а тебя в автозак закатали. Лучше уж пусть в интернете обосрут.
Милые мысли. Уж лучше пусть в интернете изливаются, чем на площадях. Мысли правителя. Не того, который актер или боксер и сидит потеет, не понимая, че тут происходит, а настоящего. Довольно мудро, грац. Макиавелли бы обнял и сфоткался, если бы у него был смартфон.
Нет ну серьезно. Я видел Сашу Бэйли, и это ужасно, что сделали. Просто на мужской череп поставили женский парик и накрасили. Учитывая, ее статус в самом рестлинге, не самый последний, это прям насмешка над ней в целом.
Подумал, что эта баба с Уральских Пельменей
А ты не думай. Так проще. Безопаснее.
Хахах выглядит как тетка проводящая трэш стримы на ютабе
Если страшная то страшная
где то я её видел
..или из Ивановы ивановы, не?
Твои семейные фото тут никому не интересны